Consigue unos auriculares inalámbricos y un 'smartwatch' por 50 euros con las ofertas 'flash' de Amazon

Ahora que el running ha vuelto a las calles, quieres aprovechar y mantener la forma física que has conseguido estas semanas con tu rutina de entrenamientos indoor. Y es que, aunque has aprovechado para cocinar todas las recetas que triunfan en Instagram, también te has marcado unas sesiones diarias de ejercicio que te han ayudado a seguir cumpliendo con tus objetivos de la Operación Bikini. Y, por supuesto, ahora has vuelto a correr. Tienes las zapatillas adecuadas, varios outfits deportivos para ir lo más cómodo posible y hasta herramientas para implementar tus entrenamientos funcionales.

Sin embargo, te faltan dos gadgets esenciales del mundo runner: el smartwatch y los auriculares inalámbricos, ya que no hay corredor que se precie que no cuente con el primero para registrar los datos de sus entrenamientos (y presumir luego publicándolos en Strava) ni con el segundo para conseguir la dosis de motivación extra que nos da la música. Si todavía no cuentas con estos dispositivos, ¡que no cunda el pánico! Amazon te facilita tu vuelta a los entrenamientos con dos de sus ofertas flash de hoy: el gigante del comercio online ha rebajado un reloj inteligente (un 28%) y unos cascos inalámbricos (un 45%) para que puedas completar tu equipación por 50 euros.

Lo primero, un buen ‘smartwatch’ (a mejor precio)

Con un descuento del 30% que deja su precio final por tan solo 29 euros, el modelo que protagoniza las ofertas flash de Amazon pertenece a la marca Huyeta y goza de la etiqueta Amazon’s Choice, que asegura al usuario que la relación calidad precio es inmejorable. Capaz de monitorizar el ritmo cardiaco y el sueño y de activar diferentes modos deportivos (con GPS incluido), este smartwatch es ideal para acompañar nuestras rutinas de entrenamiento y potenciarlas poniéndonos metas cada vez más complicadas.

El 'smartwatch', de Huyeta. Amazon

Unos auriculares inalámbricos... ¡por 25 euros!

Conscientes de que la motivación es el ingrediente principal para lograr que cada entrenamiento sea la mejor de las rutinas, una buena playlist a través de unos auriculares bluetooth se convierten en elementos esenciales. Este modelo de Arbily, además de por su buen precio, destaca por el sistema de emparejamiento automático con tu smartphone, por su tecnología para cancelar el ruido ambiental y por sus hasta 40 horas de autonomía.

La oferta 'flash' de Arbily. Amazon

Y si te quedas sin tus cascos 'flash'...

Con las ofertas de flash de Amazon ya se sabe que o uno vuela o se queda sin unidades. Si esto ha sido lo que ha ocurrido cuando has ido a meter los auriculares en el carrito y ya que no quedaban unidades disponibles, bajo estas líneas te dejamos otro modelo de la misma marca que, si bien es cierto que no está sujeto a ninguna rebaja, sus prestaciones (¡sus casi cinco estrellas doradas!) te van a convencer.

Otro modelo de Arbily. Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.