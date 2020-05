Mampares "higièniques i temporals" per als autobusos de l'EMT de València

Els autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València incorporaran mampares "higièniques i temporals" en la flota de vehicles amb l'objectiu de poder permetre l'accés del passatge per la porta davantera en futures fases de la desescalada. D'aquesta manera, s'aïllarà al conductor dels viatgers, la qual cosa reduirà les possibilitats de contagi i augmentarà la seguretat.

Segons fonts de la companyia municipal, aquest passat dimarts es va presentar un primer prototip de mampara al servei de prevenció del Comité de Seguretat i Salut amb la intenció d'avançar-se, de la mà de les autoritats sanitàries, a les pròximes fases que conduiran cap a l'anomenada "nova normalitat" després de la fase més dura de la pandèmia de la Covid-19.

Actualment, els autobusos empren plàstics en el seu interior per a separar la zona de conducció de la resta del vehicle. Segons afigen des de l'EMT, la dotació de mampares a tota la flota és un procés "realment complex per la diversitat de models" (més de 35 diferents), que requereixen solucions pràcticament individualitzades.

La instal·lació de mampares és una antiga reivindicació del col·lectiu de conductors, que ha advocat històricament per aquests dispositius per motius de seguretat. Ara, en el marc de la crisi sanitària global i de les seues implicacions en el transport públic, aquesta exigència adquireix una nova derivada de seguretat sanitària com a element de barrera per a evitar els contagis.

Com va publicar 20minutos, l'EMT tenia previst abans de la crisi sanitària incorporar aquests dispositius en els seus nous autobusos, després de ser confirmats pels treballadors en una consulta.