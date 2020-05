Casado exige "test masivos y mascarillas obligatorias, no soluciones medievales como el confinamiento"

El líder del PP, Pablo Casado, ha insistido una vez más en la necesidad de desbloquear España y salir del confinamiento masivo para poder activar la economía y evitar una crisis peor. Para ello ha exigido al Gobierno "test masivos para detectar infectados, aislar a los mas vulnerables y mascarillas obligatorias por la calle, no soluciones medievales como el confinamiento".

A su juicio, ante un posible rebrote en otoño no se puede volver a encerrar a la gente en casa y considera que hay que aprender a convivir con el virus con las medidas de protección necesarias. "Ante un nuevo rebrote no podemos volver a la excepcionalidad", ha indicado en una entrevista en El Programa de Ana Rosa. Entre ellas incluye el uso de mascarilla obligatoria incluso en la calle en lugar de franjas horarias para salir y la protección de las personas mayores y más vulnerables.

Entre sus medidas, propone un pasaporte sanitario que permita libertad de movimiento a los que hayan superado la enfermedad y una huella digital que avise a todos los contactos de una persona cuando ésta se contagia. "Es lo que están desarrollando en otros países, que tienen una estrategia nacional".

Test a los turistas

En cuanto al turismo, ha puesto como ejemplo a países asiáticos que realizan test a los turistas a su entrada y su salida y no entiende cómo "la cuarta economía del euro no puede permitirse hacer test a sus turistas". En este sentido, ha denunciado que en España haya una empresa que fabrica un millón y medio de test semanales y los tenga que exportar porque "el Gobierno no los compra".

De nuevo ha criticado la prolongación del estado de alarma, una medida que es innecesaria a su juicio y que considera utiliza el Gobierno para su beneficio. "El Gobierno está muy cómodo en estado de alarma porque gobierna con ordenes ministeriales, ya ni con decretos", ha sentenciado.

Ha insistido en que nunca ha puesto condiciones a su apoyo al Ejecutivo en las prórrogas que han sido necesarias y respeta que Ciudadanos negocie su apoyo. Ha recalcado, además, que los gobiernos de coalición entre ambos partidos no peligran.

No ha querido entrar en la polémica que del apartamento de Isabel Díaz Ayuso, aunque ha comparado su cambio de residencia con el de la vicepresidenta Carmen Calvo. "Por respeto a Pablo Iglesias y a algún miembro del gobierno no voy a hablar de vivienda", ha espetado, y se ha limitado a advertir que cada cargo público de partido que sea debe tener una gestión transparente.