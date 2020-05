Tu horóscopo diario: jueves 14 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 14 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Espíritu animoso y constructivo que te permitirá hoy llegar a una conclusión muy interesante para mirar al futuro con otra perspectiva más clara y positiva para tus intereses. Tu fuerza sale a relucir y encuentras soluciones para un tema económico.

Tauro

Si alguien te dice lo que piensa sinceramente de ti o de tu trabajo, no debes de tomártelo a mal ni enfadarte, porque si lo tomas como una crítica constructiva e intentas arreglar los fallos te ayudará a mejorar. Hay un tema que te exigirá esfuerzo y reflexión.

Géminis

Cuidado con esa falta de sueño que arrastras desde hace un tiempo porque te está perjudicando más de lo que piensas. Ponle remedio de inmediato consultando con el médico, él te dará una solución positiva. En cualquier caso, quizá debas dejar atará algún mal hábito.

Cáncer

Lo más importante para ti en este momento es unirte más a tu pareja, comprenderla y sacar lo mejor de la relación. Es una postura muy inteligente y trabajarás para que sea todo mucho mejor. Eso te hará sentir que lo estás haciendo bien.

Leo

Cuidado con querer abarcar demasiado y trabajar en exceso por un temor a perder algo o por un afán de protagonismo. No es el mejor momento de intentar ponerse medallas, por mucho que lo creas así. Relájate un poco y mide bien tus fuerzas.

Virgo

Si hace poco que has conocido a alguien, es posible que te sientas un poco desorientado o desorientada por ciertas actitudes poco claras de esa persona. Está claro que no lo entiendes, pídele explicaciones si lo consideras necesario para sentirte bien.

Libra

Un problema del pasado, algo no aclarado o superado emocionalmente, está haciendo mella en el presente y es algo que debes solucionar. Escribe en un papel todo lo que sientes e intenta asumirlo. Enfrentarse de cara a ciertos temas es la mejor solución.

Escorpio

Estarás más en calma hoy, la tranquilidad regresa poco a poco y ya ves que el enfado de ayer no tiene tanta importancia. Si crees que has ofendido a alguien, discúlpate y perdónate a ti también. No deseches el consejo de un familiar o su gesto amable.

Sagitario

Eres más fuerte de lo que crees y hoy se lo vas a demostrar a todo el mundo. Alguien se quedará muy sorprendido de lo que eres capaz de hacer y hasta dónde estás dispuesto o dispuesta a llegar. Tu autoestima se vuelve a poner muy alta.

Capricornio

Está bien que mires por los demás, es algo que ahora te va a resultar fundamental para darte fuerzas y seguir hacia delante porque necesitas de los que te rodean. Deja de lado tus egoísmos y verás que todo fluye con menos malas caras a tu alrededor.

Acuario

Luna menguante hoy en tu signo, lo que te traerá una bajada de energía y, en consecuencia, de actividad. Preferirás que pase la jornada sin hacer grandes cosas y sin preocuparte mucho de nada. Es una postura que hoy te va a venir bastante bien.

Piscis

Tu cuerpo puede empezar a protestar si no haces nada más que darte caprichos gastronómicos que no son nada saludables. Ten cuidado y piensa en lo que puede perjudicarte esa falta de fuerza de voluntad. Más tarde te pueden pasar una abultada factura.