Artistas, Interagrupación y fallas de Especial creen que la suspensión definitiva es la "mejor opción"

"Visto como estaba el tema sanitario y que no se podía garantizar que en septiembre u octubre se pudieran plantar, ha sido la mejor opción, analizándolo bien, era lo mejor que podíamos haber hecho", ha señalado, en declaraciones a Europa Press, José Ramón Espuig, maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros.

Además, Espuig ha valorado el plan de ayudas propuesto por el consistorio por el que las comisiones se gastarán el 75 por ciento del presupuesto del monumento de 2020 en 2021 y otro 75% para 2022 "como mínimo", -aunque cree que habrá muchas que estarán en el 100%- ya que, dentro de lo "fastidiada" que está la situación, "nos hemos quedado bastante contentos".

"Lo que no queríamos era vernos abocados a no tener nada de faena en 2021, así que agrandando las de este año y como se firman las del 22, tendremos trabajo y no se abocará al cierre de talleres", ha apuntado, ya que estima que, de no hacerse así, el 50% de las empresas de artistas tendría que bajar la persiana. "Así podremos subsistir más o menos bien", ha indicado, para añadir que, en todo caso, "Lo principal es la salud y que esto, a ser posible, pase cuanto pase cuanto antes y lo posamos contar".

Desde la Interagrupación de fallas, su presidente, Guillermo Serrano, ha indicado a Europa Press que se empezó un camino el 11 de marzo pero "la evolución de la pandemia no ha sido la esperada" y "no ha habido más remedio" ya que "julio estaba descartadísimo" y septiembre y octubre "no hay manera de asegurar que se puedan celebrar actos como las fallas".

Además, considera que "si no se pueden celebrar con ciertas condiciones, vale la pena la suspensión total y empezar a pensar en 2021". "La decisión no hemos tenido ni que tomarla", señala, ya que "hay una autoridad sanitaria que dice que no es la situación óptima y nadie dice cómo va a evolucionar" ni si va a haber una vacuna y esto sea "un mal sueño". Así que, considera que el "mal menor" es poder celebrar la fiesta en marzo de 201, alargar el ejercicio y "tener suerte y en 2021 empezar otra vez el ciclo y, a continuar", ha concluido.

Por su parte, el presidente de las Fallas de Especial y de la Antiga de Campanar, Rafa Mengo, ha señalado a Europa Press que esta medida la esperaban porque habían advertido que "o se hacían fallas en condiciones o no serían fructíferas para la Valencia fallera, particularmente para la de Especial, que exponemos mucho capital ya que somos el 23% del presupuesto de las de toda la ciudad".

A su juicio, plantarlas en septiembre u octubre "hubiera sido un deterioro total a nivel económico" y ahora se replantearán "todo de cara a 2021" y esperan que la pandemia desaparezca porque "lo primero es el tema de la salud y que el ambiente de la calle se pueda vivir como la gente está acostumbrada". "Tardaremos en tener bonanza, pero que no sea en una situación que en julio se planteaba de una forma negativa".

NO ERA "ÉTICO"

Mengo ha recalcado que tal y como se vislumbraba la celebración en julio por requisitos de seguridad sanitaria "lógicos", no se podía disfrutar de la fiesta, además que, según ha hecho hincapié, tampoco veían "ético" que en España hubiera 27.000 fallecidos por coronavirus y que València estuviera "de fiesta". "Que el mundo conozca las fallas pero no así; no era ético hacer fiesta", ha considerado.

Asimismo, ha apuntado que desde el ayuntamiento hay una apuesta "clara" de apoyo a los artistas con el plan de ayudas,aunque seguirán con un "agujero muy importante" pese a subvenciones del Ayuntamiento, que agradecen.

En cuanto a las fallas de Especial ya quemadas en 2020 por no poderse desplantar -Na Jordana, Cuba-Literato Azorín y Reino de Valencia-, se ha mostrado "dolido" por la situación y ha señalado que la próxima semana mantendrán una reunión con el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, para ver "cómo ayudar".