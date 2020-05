Los rectores de las universidades españolas celebran su primera asamblea telemática de la historia

El presidente de CRUE y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, ha informado al resto de sus colegas de las acciones e iniciativas coordinadas desde la organización ante esta "situación histórica y excepcional", destacando "el gran trabajo realizado por las universidades al verse obligadas a trasvasar todo el sistema presencial universitario a otro no presencial" en apenas unas horas, según informa CRUE.

Gómez Villamandos ha enumerado la distribución de material y soporte a los alumnos con más dificultades para acceder a la docencia desde las plataformas virtuales, la puesta en marcha la web 'Conectad@s: La Universidad en casa', la colaboración en la adaptación de la prueba de acceso a la universidad de este año y la elaboración de guías de procedimientos de evaluación no presencial, entre otras iniciativas.

También la puesta a disposición de las autoridades de dos millones de guantes, 75.000 mascarillas y 6.000 EPIs, así como 300 laboratorios y casi 2.000 expertos en pruebas PCR de la universidad para frenar la propagación del coronavirus, o el lanzamiento, junto con el banco Santander y el CSIC, del fondo 'Supera Covid-19', dotado con más de 8 millones de euros y dirigido a financiar programas, proyectos colaborativos y medidas de apoyo al ámbito universitario.

El presidente de la CRUE ha explicado además que se ha mantenido una interlocución "constante" con diferentes ministerios del Gobierno, y ha expuesto el trabajo realizado en la Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo de Universidades, así como la colaboración con la ANECA, la Agencia Española de Protección de Datos o incluso el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las asociaciones universitarias internacionales como la EUA o la IUA.

Del mismo modo, en los últimos dos meses CRUE ha ayudado, junto con los ministerios de Asuntos Exteriores y de Universidades, al retorno de la comunidad universitaria desplazada fuera de España en programas de movilidad, y ha pedido con carácter urgente al Ministerio de Educación y al de Universidades la revisión y adecuación de los requisitos de la adjudicación de las becas para mitigar el impacto de esta pandemia sobre el estudiantado más vulnerable.

Gómez Villamandos ha recordado ante la asamblea general cómo desde las universidades se ha trabajado sin descanso para "que nadie quede atrás por la pandemia" y ha animado a sus compañeros y compañeras a seguir poniendo en valor la realidad del sistema universitario español y a desmentir los discursos "catastrofistas".

"Tenemos que seguir siendo altavoces de la excelente labor que se está realizando desde las universidades. No solo el estudiantado no va a salir perjudicado, sino que van a adquirir unas competencias que de otra forma no hubiesen adquirido", ha asegurado el presidente de CRUE.