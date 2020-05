Coronavirus.-PP pide redireccionar los recursos municipales para tomar medidas que ayuden a paliar la crisis

Así, Pérez ha señalado en un comunicado que "hace falta la redirección de los recursos hacia la solución de la crisis, es algo necesario que el alcalde no está haciendo". "El Ayuntamiento de Sevilla cuenta con muchos recursos que hay que reorganizar y se está funcionando como si nada ocurriera, y no se puede dejar pasar los días, hay que empezar a hacerlo ya", indica.

Ha señalado que "uno de los ejemplos más claros lo tenemos con las ayudas a micropymes que ha anunciado, una dotación de un millón de euros muy insuficientes ya que todas las ciudades están destinando mucho más, y sobre todo, que es un engaño, porque no es ninguna ayuda extraordinaria es algo que ya venía contemplado en el presupuesto de este año".

"A día de hoy, no hay ayudas económicas nuevas extraordinarias para autónomos, pymes, comercios, hosteleros, hoteleros", ha señalado Pérez, que ha preguntado "a qué está esperando Espadas". Considera que el alcalde "debe dejar, en estos momentos, de lado la propaganda y tomarse en serio la grave situación a la que está abocada la ciudad por la deriva de las dramáticas consecuencias originadas por el Covid-19".

Además, ha indicado eque "aún no se ha hablado nada de modificación de impuestos y tasas con carácter urgente y que la carga fiscal que soportan las familias y empresas sevillanas es muy grande, desde que el alcalde del PSOE llegó a la Alcaldía y subió los impuestos". Por ello, insiste en que "no se pueden aplazar los pagos, lo que hay es que realizar una exención ya, las familias y empresas, en estos momentos, no pueden soportar esa carga fiscal".

Pérez ha destacado que "muchas videoconferencias, muchas palmadas en la espalda, muchos discursos en Europa, pero estamos preocupados porque eso no se está traduciendo en nada concreto ni en ayudas ni en medidas para los sevillanos y autónomos, los grandes afectados por esta crisis". Además, ha señalado que "en la actualidad hay una grave parálisis en la contratación pública en el Ayuntamiento de Sevilla".

Por otro lado, Pérez ha explicado que "en el Grupo Popular estamos preocupados por esta situación, por lo que hemos realizado una pregunta oral en la Comisión de Control y Fiscalización sobre los créditos extraordinarios que el gobierno municipal ha buscado o va a buscar para ayudar a los sevillanos".

Además, ha añadido que "a las comisiones de pleno no van asuntos de envergadura, el gobierno no está moviendo ni un solo euro extraordinario para tomar medidas ante esta grave crisis". "El ejemplo más claro que es a la Comisión de Hacienda del Pleno sólo va una modificación presupuestaria de 5.000 euros de un distrito. Y, en el resto de comisiones lo único que se aprueba es el pago de deudas antiguas de mucho antes de la crisis que ya tendrían que estar pagadas", indica.

"No entendemos a qué se está dedicando y qué está haciendo el gobierno municipal del señor Espadas, que ya debía tener previsto créditos extraordinarios para ayudar a los sevillanos a paliar esta crisis. A esto se une, que se están incorporando remanentes de los préstamos pedidos por Espadas desde 2017 porque el dinero sigue sin ser invertido", asegura.

Pérez ha concluido que "esta es la realidad de la gestión del gobierno de Espadas, donde no hay ayudas extraordinarias, engaños con subvenciones que ya existen, ayudas insuficientes para autónomos y pymes, contrataciones públicas paralizadas, dinero sin invertir, inversiones sin realizar, comisiones de pleno en los que no va ni un asunto y ni una medida extraordinaria para paliar esta grave crisis".

En definitiva, asegura que "el alcalde del PSOE va a ralentí, no está trabajando duro por Sevilla y por los sevillanos, es hora de que se ponga a la altura de la ciudad, de que esté al lado de los sevillanos, autónomos, comerciantes, y todos los sectores afectados, para que entre todos logremos recuperar la ciudad". "Desde el Grupo Popular ya le hemos ofrecido nuestra colaboración en reiteradas ocasiones y lo seguiremos haciendo", concluye.