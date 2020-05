El Webit accepta una edició virtual per 100.000€ si l'Ajuntament "compleix" amb la seua oferta per al 2021 i 2022

El certamen ha fet pública aquest dimecres la proposta després que la passada setmana l'Ajuntament valencià anunciara que la ciutat no albergarà finalment el festival del 2020 i plantejara destinar els diners del cànon a ajudar les empreses tecnològiques que s'han vist afectades per la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19.

Poc després, el fundador i president executiu de la Fundació Webit, Plamen Russev, difonia una carta oberta en la qual assegurava que el festival havia remès al consistori una proposta per a realitzar una edició virtual enguany i que "mai" va rebutjar una oferta econòmica per la mateixa, al mateix temps que advertia de possibles reclamacions judicials per la cancel·lació de l'esdeveniment.

Hui, el Webit ha manifestat que entén "la necessitat de donar suport a l'ecosistema emprenedor local en aquests temps de crisis per la Covid-19". En aquest sentit, -"i sense perjuí dels drets contractuals que Webit va adquirir com a resultat de l'oferta vinculant presentada per l'Ajuntament de València", recalca- accepta "la retallada d'1,4 milions d'euros enguany a favor de l'ecosistema innovador local a causa de l'impacte del coronavirus" i es compromet a produir una edició virtual de Webit Festival València "per l'import públicament oferit de només 100.000 euros per al 2020".

Puntualitzen que ho fan "amb la condició que l'Ajuntament complisca amb el contingut de l'oferta vinculant que va realitzar a Webit per escrit el dimarts 23 d'abril de 2019. "Aquest compromís -prossegueixen- va ser confirmat el 24 de maig del 2019 per la Junta de Govern Local del municipi de València que va acceptar que València fora la ciutat amfitriona del Webit Festival europeu sota les condicions que havien sigut oferides per l'Ajuntament, donant-se d'aquesta forma suport institucional a la proposta presentada; suport institucional que a més va ser reconfirmat mitjançant una carta oficial firmada per l'alcalde de València, Joan Ribó".