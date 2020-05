Hacienda destaca que la ministra Montero "nunca ha negado" los problemas de financiación de la Comunitat Valenciana

Así lo han destacado fuentes del Ministerio de Hacienda en relación a la intervención este miércoles de su titular en el pleno del Congreso en respuesta al portavoz de Compromís, Joan Baldoví.

En dicha intervención, Montero ha puesto en valor la relevancia del Fondo No Reembolsable de 16.000 millones que el Gobierno de España pondrá en marcha para cubrir el incremento del gasto sanitario y la caída de los ingresos propios generados por la pandemia.

Se trata de un fondo que las comunidades autónomas recibirán y que no deberán devolver, ni les generará intereses ni deuda. Tampoco tiene ninguna condicionalidad, ni sustituye a los recursos del sistema de financiación autonómica.

Desde Hacienda explican que, en su respuesta al parlamentario valenciano, la ministra ha señalado que los criterios de reparto se decidirán de forma equitativa y con criterios "absolutamente técnicos".

"Creo que los ciudadanos necesitan unidad y en este momento no quieren confusión. No enredemos. No inventemos problemas que no existen. Simplemente arrimemos el hombro porque este virus nos necesita a todos", ha zanjado, en referencia a que en ningún caso se ha planteado repartir el fondo no reembolsable por criterios que no sean técnicos y objetivos.

Respecto a las críticas de dirigentes de Compromís a la respuesta de Montero -el propio Baldoví ha asegurado que se replantean su apoyo al Gobierno en la votación de la quinta prórroga del estado de alarma tras las palabras "inaceptables" de Montero-, estas fuentes han considerado que diversos dirigentes de la coalición "han sacado de contexto la frase 'No inventemos problemas que no existen' para asegurar que la ministra de Hacienda ha negado hoy que la Comunitat Valenciana esté infrafinanciada", algo que es "rotundamente falso".

María Jesús Montero "en ningún caso ha hablado del sistema de financiación en su réplica", sino que "ha remarcado que el fondo no reembolsable de 16.000 millones es adicional y está desligado del modelo de financiación", defienden.

REFORMAR LA FINANCIACIÓN, "NECESARIO"

La ministra de Hacienda, continúan, es consciente de que "es necesario reformar el sistema de financiación autonómica y en diversas ocasiones ha denunciado que las diferencias que genera en recursos por habitante no son razonables".

Es más, apuntan, "ha reconocido públicamente de forma reiterada" que la Comunitat Valenciana está infrafinanciada. De hecho, recuerdan, el pasado mes de febrero señaló en la Comisión de Hacienda del Congreso que la Comunidad Valenciana "es de las comunidades más perjudicadas por el modelo de financiación, por no decir la más perjudicada".

"Una postura que es compatible con defender que un fondo que tiene como principal misión cubrir el incremento del gasto sanitario se reparta teniendo en cuenta variables que reflejen el impacto de la pandemia, que ha sido desigual entre las comunidades autónomas. En cualquier caso, la población también será un criterio relevante a la hora de distribuir los recursos del Fondo No Reembolsable", concluyen.