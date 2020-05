Ausencia de incidencias en la apertura de terrazas, aunque los ayuntamientos alertan de posibles sanciones

Este es el caso de Ourense, pero también de A Coruña. En ambos, fuentes municipales han confirmado a Europa Press que no registraron problemas. "Todo muy correcto", han dicho desde el Consistorio coruñés, remarcando que no hubo "una sola sanción", pero que también ayudó en la jornada del martes el hecho de que lloviese, lo que hizo que se registrase una menor presencia.

Y es que no solo en los municipios en los que la actuación de control corresponde a la Guardia Civil -por su número de población- no hay "apenas" terrazas. Tampoco es que en los ayuntamientos más grandes muchos establecimientos hayan optado por la reapertura.

"No están siendo muchos porque la mayoría ya avisó de que no abrirían hasta la siguiente fase de la desescalada y también influyó el hecho de que hizo mal tiempo", han apuntado, en concreto, sobre la jornada del martes desde el Consistorio de Lugo. También han confirmado que, en su caso, la Policía Local no ha levantado ningún acta por infracción.

"Solo se han trasladado indicaciones para que se guardara la distancia de seguridad entre mesas", afirman desde este Ayuntamiento apelando a la población para que acate "las medidas de seguridad" para facilitar el proceso de desescalada.

En el caso de Ferrol, confirman que 24 locales solicitaron ampliar sus terrazas, aunque inciden en que han detectado la apertura de "menos" que cuando se entró en la fase 1.

MÁS CONTUNDENCIA POLICIAL

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, que ha mantenido una videconferencia con el Centro de Coordinación Operativa de esta provincia para evaluar el cumplimiento de las medidas de la fase 1, ha destacado el "comportamiento ejemplar" de toda la provincia, pese a a la "actitud insolidaria de una minoría que pone en riesgo la salud del resto de la población".

Al respecto, ha incidido en que lo ocurrido en "algunas terrazas" en la provincia "con un incumplimiento de las mínimas medidas sanitarias, no se puede volver a repetir". También ha advertido de que los fuerzas de seguridad del Estado serán "contundentes" con estas actitudes, en alusión a posibles sanciones.

Sobre esto el regidor de Vigo, Abel Caballero, ha confirmado que la Policía Local de este municipio "sancionó" este martes. "Cuando tengo que decidir no me tiembla el pulso", ha recalcado el alcalde, quien ha insistido en que estamos ante una situación de "vida o muerte".

También ha hecho una advertencia "seria" a los responsables de los locales y a la clientela para que cumplan la normativa. Asimismo, ha agradecido el posicionamiento de la asociación provincial de hostelería lamentando las conductas detectadas en algunos casos. De ellos, ha dicho que fueron "hechos concretos en lugares concretos", pero ha insistido en la necesidad de tomarlo con "seriedad y responsabilidad".