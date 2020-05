Detingut a Mislata un jove identificat en un control amb un permís de conduir fals

Els agents van intervenir el permís de circulació ja que els generava "dubtes de la seua autenticitat". Les investigacions es van iniciar en tindre coneixement els agents que un jove, en ser parat durant un control preventiu de vehicles realitzat per la Policia Local de Mislata, s'hauria identificat amb un permís de conduir presumptament fals, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia en un comunicat.

Durant les investigacions, els agents van traslladar la documentació a dependències de la Policia Nacional per al seu examen. Com a conseqüència de les investigacions, els efectius van comprovar que el document presentat era fals pel que, després de contactar amb el sospitós, aquest es va presentar en dependències policials on va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de falsedat documental.

El detingut, sense antecedents policials, després de ser sentit en declaració, va ser posat en llibertat després de ser advertit de l'obligació de comparéixer davant l'autoritat judicial quan per a açò fora requerit.