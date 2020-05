Fernando Martín, el otro gran amor de Ana Obregón que murió a los 27 años, como su hijo Álex Lequio

Ana Obregón se enfrenta a uno de los golpes más duros de su vida. Álex Lequio, su hijo en común con Alessandro Lequio, ha fallecido este miércoles en la clínica Quirón de Barcelona, donde recibía un nuevo tratamiento contra el cáncer que, finalmente, le ha ganado la batalla.

El joven tan solo tenía 27 años, la misma edad que Fernando Martín cuando murió. El jugador de baloncesto era considerado por Obregón como el gran amor de su vida, tal y como escribió la actriz en su libro Así soy yo y como ha manifestado en varias ocasiones a través de sus redes sociales y en televisión.

El primer jugador español en ser fichado por la NBA murió tras un accidente de automóvil. En sus memorias, la presentadora relata cómo vivió su relación de cuatro años con el baloncestista: "Nuestros ojos nos anclaron el uno al otro. Y para siempre. Nunca había creído en los flechazos... y, sin embargo, lo que sentimos Fernando y yo fue un flechazo desde el primer momento".

Hace 25 años nos dejó una Leyenda del Baloncesto.El amor de mi vida. FERNANDO MARTÍN pic.twitter.com/IPKgkebk97 — ana obregon (@anitaobregon) December 3, 2014

"Todo mi cuerpo se estremeció cuando me besó. Fue intenso, pasional. Al tener sus labios junto a los míos, sentí que besaba la vida y que sus labios serían los últimos que besaría jamás", añadió.

Años después de la muerte de Martín, Ana Obregón acudió a la médium Anne Germain, el el programa de Telecinco Más allá de la vida, para comunicarse con la que había sido su pareja. "Anne me ha dicho cosas que no sabía nadie de Fernando. Cuando Fernando murió me quedé con ganas de pedirle perdón por una cosa que había pasado entre nosotros y eso no lo sabía nadie. No me pude despedir de él, ni pedirle perdón por eso y lo he tenido dentro durante 20 años", dijo la actriz.

Ya han pasado 30 años de la trágica muerte del deportista. Martín falleció tras saltar la mediana en la M-30. Invadió el carril de sentido contrario e impactó contra otro vehículo. Viajaba a más velocidad de la permitida y murió en el acto.