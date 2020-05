El Consell ja té els 41 projectes I+D+i contra la Covid-19

La Generalitat Valenciana ja ha triat els 41 projectes d'innovació i investigació d'emergència amb motiu de la pandèmia de Covid-19 que finançarà, entre els quals es troben màscares reutilitzables i bates amb propietats virucides, tests amb tecnologia fotònica, robots desinfectants que usen llum ultraviolada, túnels de ruixat per a la desinfecció massiva o eines d'intel·ligència artificial que permeten predir l'evolució del pronòstic dels pacients o evitar les aglomeracions en punts concrets del territori.

Els propis responsables dels projectes seleccionats, d'entre més de 200 presentats, han sigut els encarregats d'explicar en un minut cadascun les seues propostes en un webinar en el qual han participat el ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque; el 'president' Ximo Puig; i la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual.

Duque ha assenyalat que tant la Generalitat com el Govern central són conscients que "solament a través de la ciència i la innovació trobarem vertaderes solucions a aquesta crisi" i ara cal actuar en dues línies. "Una és donar un matalàs a les persones amb dificultats i l'altra és que la ciència trobe la solució a la malaltia i que la innovació trobe la manera de retornar a l'activitat econòmica en les millors circumstàncies", ha dit.

"En la Comunitat Valenciana es fa molt bona investigació. Hi ha un gran teixit innovador", ha subratllat el ministre, que espera que això siga només l'inici d'aqueixa innovació "sempre tan destacada" a la regió.

També ha subratllat que la resposta a la crisi des de totes dues administracions "està sent decidida i ferma" i hi haurà solucions "molt prompte". "Hem d'estar orgullosos de la ràpida i intensa resposta que estem donant en ciència i innovació a aquest problema", segons el ministre.

Puig, per part seua, ha fet també recalcament en el sistema "molt potent" d'investigació i innovació valencià i ha afirmat que després d'aquests 41 projectes i la resta d'iniciatives plantejades "hi ha gran quantitat de persones amb un enorme talent". "El que presentem hui és només una part d'eixe cabal", ha incidit.

"Tenim una obsessió, trobar mesures que ens donen seguretat, una vacuna, fàrmacs", ha afegit, i s'ha realitzat "una mobilització de recursos d'investigació que mai de la vida s'ha produït", ja que fins ara no s'havia donat "l'alineament tan gran en una direcció de tant de talent i tants investigadors".

La consellera Pascual ha destacat que des de l'inici de la crisi els investigadors "es van posar en contacte amb nosaltres posant a disposició tot el seu coneixement per a intentar aportar en el que fora, el voler ajudar va ser aclaparador".

Ha explicat que molts dels projectes seleccionats són de codi obert, no tindran una patent i, per tant, el cost serà menor i que l'avaluació l'ha duta a terme personal extern i el nivell "era molt alt".

Els projectes es divideixen en set grans blocs: equips de protecció i màscares; tests i PCR; respiradors; solucions mèdiques i farmacològiques; sistemes de desinfecció; Intel·ligència Artificial; i optimització de recursos i logística. En aquests projectes participen tant empreses privades com fundacions sanitàries, instituts d'investigació i universitats.

Equips de protecció, tests i respiradors

En el primer bloc s'han seleccionat, entre altres, projectes de màscares reutilitzables i amb filtres intercanviables, màscares FFP3 amb material desinfectant, filtres virucides biodegradables i teixits per a les bates dels EPI amb una resistència millorada als fluids i propietats virucides. Estan desenvolupats per AIJU, Aimplas, Mila Rosa S.A, la UA, la UMH, Iata o Aitex.

Respecte als test i PCR, es plantegen biosensors de baix cost i alta sensibilitat per a determinar nivells de virus en sang, tests colorimètrics basats en la nanotecnologia, PCR més barates, PCR d'alt rendiment i que són microfluids o proves que permeten una detecció en 15 minuts amb tecnologia fotònica. La UPV, la UV al costat del CSIC, Aimplas, CEU UCH, iGLS o Lumensia Sensors signen les iniciatives.

Quant als respiradors, les propostes van encaminades a poder produir-los a baix cost, de manera local davant qualsevol necessitat, i parteixen de la UE, el IIS La Fe al costat de Darino Carbó, la UPV o Graphenglass.

Solucions mèdiques i desinfecció

El quart bloc, de solucions mèdiques i farmacològiques, inclou projectes d'un sistema robotitzat d'extracció de mostres d'exsudat o el mesurament de la proteïna GPP en pacients Covid per a anticipar la possibilitat que apareguen dificultats respiratòries, entre altres.

Respecte a la desinfecció, en aquest punt els investigadors plantegen diferents prototips portàtils per a acabar amb el virus utilitzant llum ultraviolada que permetrien netejar habitacions, però també autobusos o vagons de metro. També s'ha acceptat un projecte d'un biocida 50 vegades més eficient que el lleixiu i innocu per a l'ésser humà i la naturalesa o un túnel de ruixat per a la desinfecció massiva. Bestair Technologies, Aquactiva Solutions, la UV, Inaltech, DCM Automatitzada o Robotnik estan entre els seus responsables.

Intel·ligència Artificial y logística

Quant a la intel·ligència artificial, es proposen diferents eines per a poder a través de bancs de dades predir per anàlisis computacionals quan un pacient pot evolucionar a un pitjor pronòstic, per exemple, mentre unes altres es marquen com a objectiu analitzar en temps real l'efectivitat dels tractaments contra la Covid-19 o detectar els telèfons intel·ligents presents en una àrea per a evitar aglomeracions. Fisabio, Quibim, IIS La Fe, la UA, Isabial, Hidraqua o el General de València estan entre els seus responsables.

Finalment, en el bloc de logística i optimització de recursos destaquen les propostes per a veure si el virus està present en diferents tipus d'aigua, la seua quantificació en aigües residuals o l'ús de drons per a transportar material sanitari, mostres biològiques o qualsevol altre tipus de mercaderia que es requerisca en aquesta conjuntura. CSIC i IATA, Facsa i la UPV signen les iniciatives.