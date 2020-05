El tierno mensaje de Lolita Flores a su nieto Noah: "60 días de condena, estoy aguantando como puedo"

Hace unos días Elena Furiase decidió publicar una tierna imagen de su hijo Noah durante un paseo en estos días de cuarentena. Después de estar más de cincuenta días confinados, madre e hijo aprovecharon los rayos de sol para pasear por la capital madrileña.

Ahora, su madre Lolita Flores, se sinceró en redes sociales sobre cómo está viviendo estos días alejada de su familia. La cantante publicó una fotografía de la cabecita de su nieto para escribir un emotivo texto.

"Esta cabecita me trae de cabeza a mi, hoy cumple 19 meses, y estoy aguantando como puedo él no verle no olerle no besarle, el tirarme al suelo con él y jugar a que yo también soy una niña, su abuela que lo quiere con locura , y ver a mi hija, 60 días de condena", empezó escribiendo.

La artista quiso demostrar su faceta de abuela, y aunque es consciente que el confinamiento es por motivos de salud, no puede aguantar las ganas de volver a reencontrarse con su familia. "Por la Salud, por la mía y la de todos y la de ellos estoy quieta y parada, te veré pronto vida mía, feliz cumplemés vida mía, con toda #lafuerzadelcariño del amor #llevamehastaelcielo Noah".