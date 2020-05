Imelsa.- Rus al 'ionqui dels diners': "Tu els has de dir que per fer això, m'has de donar alguna cosa. I en 'negrilla'"

Aquesta conversa i l'informe definitiu de la Unitat Central Operativa (UCO) figuren en la peça d'Imelsa relativa a la investigació de l'Olímpic de Xàtiva en la qual està investigat Rus, entre altres persones, i el secret de sumari de les quals s'ha alçat recentment. Ho porta el Jutjat d'Instrucció número 18 de València.

Dels informes que figuren en aquesta peça, als quals ha tingut accés Europa Press, es desprèn que l'Olímpic es va finançar de dos formes: amb aportacions de diners per diferents empreses adjudicatàries de contractes en l'Ajuntament de Xàtiva, de la qual Rus era alcalde, i amb factures falses a l'entitat pública Imelsa, els imports de la qual anaven destinats al club.

En les negociacions i contractes presumptament participava el propi Rus, segons arreplega la UCO, que també desvetla una conversa amb Benavent en relació a l'oferiment que se n'anava a fer a un empresari dels drets d'una residència situada a Xàtiva per la qual s'hauria de pagar alguna contraprestació.

Fragments d'aquesta conversa ja s'havien fet públics amb l'alçament d'una altra part del sumari. En ella, segons arreplega la UCO, s'observa com Rus donaria a Benavent una sèrie d'indicacions: "Tu li has de dir: mira, jo et puc aconseguir el conveni amb la Conselleria. Això està. Una conveniada" o "Però tu li has de dir: per fer això, a mi m'has de donar alguna cosa".

En relació amb aquesta última afirmació, en concret afirma Rus -textualment-: "Val? I sempre, en ''negrilla'. Però tu els has de dir: Per fer això, a mi m'has de donar alguna cosa. Perquè així el problema... Saps què és? Que és a cost pur. Ací no es paga gens de... Ací no hi ha transvasament. Iee ací és a cost pur i dur".

Benavent li segueix contestant: "Clar, jo he de posar-li el caramel en... I que ell agafe interés: Xe, a tu t'interessaria açò que tal i que com? Per a entrar ja demà? Subvencionat, no té cost algun. Set mil metres. Cent quaranta places". I prossegueix: "Clar. Això és el que vaig a dir-li: Tu i jo haurem de parlar del meu. Ací hi ha de peatge uns vint quilos".

Rus li corregeix i li diu que "de peatge no, de pas": "No. El que van pagar aquest a l'altre. I això m'ho has de donar a mi perquè jo li l'he de donar a qui li corresponga. I ells no et diran gens. No digues peatge perquè pensaran que estan pagant vint quilos i diran... Per a què?".