Javier Lambán garantiza que no incrementará la presión fiscal

"En Aragón no va a haber ningún tipo de incremento de la presión fiscal", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de la reunión que ha mantenido, en el Edificio Pignatelli, con el presidente de CEPYME Aragón, Aurelio López de Hita, el Comité Ejecutivo de esta asociación empresarial y otras entidades patronales. Ha rehusado pronunciarse sobre la fiscalidad en el ámbito nacional.

En relación a pymes y autónomos, el jefe del Ejecutivo regional ha reconocido que, "de entrada, el margen de maniobra es muy reducido desde el punto de vista económico", pero sí es "más amplio" para legislar y "facilitar la vida de la economía aragonesa y las pymes en particular".

El presidente aragonés ha destacado que autónomos y pymes constituyen "un eslabón fortísimo" en cuanto a su impacto social y económico. Ha abogado por introducir una mayor flexibilidad en la obtención de permisos administrativos y para el desarrollo de inversiones. También se ha mostrado favorable a adelantar el reinicio de la actividad económica en el medio rural.

Además, Lambán promoverá que las ayudas que los Ayuntamientos están aprobando para facilitar la reactivación económica "sean homogéneas en todo el territorio".

Ha abogado por concentrar los recursos junto con el resto de las Administraciones para "tratar de resolver problemas" como el de la liquidez, "el más importante", por ejemplo para ayudar a comerciantes y hosteleros a "sobrellevar los gastos añadidos que les supone volver a la normalidad" en el contexto de la pandemia.

UNIDAD

Lambán ha destacado "el alto grado de coincidencia" entre las fuerzas políticas por "afrontar la crisis desde la unidad, la coordinación y la cooperación entre todos", manifestando su "orgullo" por el funcionamiento de la Mesa por la Recuperación Sanitaria, Social y Económica de Aragón en un momento en el que la sociedad exige "responsabilidad".

Ha continuado afirmando que los grupos políticos no tienen que renunciar a llevar a cabo su función de oposición, recalcando que el Parlamento debe continuar su actividad, como también la institución del presidente de la Comunidad Autónoma, que Lambán ostenta junto con la Presidencia del Gobierno regional.

"Como presidente de Aragón he tratado siempre de tener una relación fluida y permanente con las fuerzas políticas", de ahí sus reuniones individuales con los portavoces de los partidos de la oposición parlamentaria en el Pignatelli, elogiando su "sentido de la responsabilidad encomiable".

Además, "el resto de los mecanismos e instituciones tiene que seguir funcionando", como es el caso de la Mesa del Diálogo Social, de la que forman parte el Ejecutivo, los sindicatos y las asociaciones empresariales y que, en los últimos años, "ha dado unos frutos espléndidos para el interés general de la Comunidad".

De López de Hita ha destacado su capacidad para "estar a la altura" de la importancia de la organización que preside y que "está desarrollando una gran labor".

Por otra parte, Javier Lambán ha emplazado a todos a "volver a tomar conciencia de la gravedad de la epidemia", de manera que, aunque "se puede salir a la calle y hacer uso de las terrazas" no se debe actuar con "falta de previsión, imprudencia o temeridad" porque "sería bastante lamentable" extender el coronavirus SARS-CoV-2 ya que "el esfuerzo que hemos hecho estos dos meses no habría servido para nada".

Así, el presidente de la Comunidad Autónoma ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para que "use todas las posibilidades que ofrece la primera fase -del desconfinamiento- pero no abuse de esas posibilidades" porque eso "podría conducirnos a problema que ojalá no se vuelvan a repetir jamás".

En otro orden de cosas, Lambán ha comentado que hablará con el alcalde de Andorra (Teruel) para conocer al detalle la propuesta de que el Gobierno de España no autorice el cierre definitivo de la Central Térmica hasta que los trabajadores de las subcontratas no estén formados para sus nuevas tareas.

UNIR ESFUERZOS

Aurelio López de Hita ha emplazado a "unir esfuerzos, aunar voluntades y superar las dificultades", materializando el diálogo social, "del que estamos orgullosos" para actuar "todos juntos, con lealtad, energía y nobleza", de manera que "entre todos busquemos soluciones y todos aportemos lo que buenamente podamos".

Ha lamentado "la angustia de no saber cómo salir de esta situación" y ha urgido a "sumar y no dividir", recalcando que "para exigir primero hay que tener generosidad".

El presidente de CEPYME Aragón ha hecho notar que las pymes y autónomos "están acostumbrados a luchar cada día" por su tradición y dimensión, apuntando que el 99 por ciento de las empresas aragonesas son pymes y que el 50 por ciento de las 91.000 existentes son empresarios autónomos.

"Aunque alguien se quede en el camino, se recuperará", ha aseverado López de Hita, quien ha considerado que "no podemos recurrir a la crítica fácil, al lamento permanente, complacernos en la dificultad, en la angustia", animando a "redoblar los esfuerzos".

También ha dicho que "en Aragón estamos en una posición privilegiada porque hay un liderazgo político, cohesión, un diálogo social muy positivo, una diversidad empresarial que nos hace afrontar las dificultades con una fuerza mayor".

"Vamos a luchar", ha proclamado el presidente de CEPYME Aragón, quien ha indicado que "la angustia social es tremenda", insistiendo en salir de la crisis "todos juntos", agradeciendo su esfuerzo a los pequeños empresarios, que "se la están jugando y cada día siguen adelante".