Coronavirus.- Barceló sobre les Falles: "Tenim magnífics alcaldes que saben les seues responsabilitats"

Barceló, en la roda de premsa diària per a informar de l'evolució del coronavirus, ha assenyalat que en la reunió que ahir va mantindre amb els alcaldes de València, Castelló i Alacant no li van demanar la seua opinió sobre si havien de cancel·lar les seues festes grans per la crisi sanitària.

Sobre aquest tema, ha explicat que els va traslladar com estava la situació a la Comunitat Valenciana i és l'alcalde "el que té prendre la decisió" amb eixa informació i juntament amb la part social que participa en les festes. "Tenim magnífics alcaldes que saben quals són responsabilitats", ha comentat.

Barceló ha destacat que va ser "una reunió molt positiva" en la qual els va demanar que "seguiren treballant com fins ara" en la tasca de pedagogia ciutadana per a insistir "molt en la necessitat de respectar el distanciament social i les mesures d'higiene personal".

Castelló va acordar aquest dimarts cancel·lar les festes de la Magdalena 2020 i a Alacant les Fogueres de Sant Joan per l'evolució de la pandèmia de la Covid-19. La suspensió definitiva de les Falles 2020 en la ciutat de València i en els pobles de la seua àrea metropolitana que formen part de la Junta Central Fallera (JCF) ronda sobre la reunió que mantindran aquesta vesprada el regidor de Cultura Festiva i president de l'entitat, Carlos Galiana, i diferents representants de l'àmbit faller.