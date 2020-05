La familia del médico del SAMU fallecido se querella contra Barceló: "Fue abandonado a su suerte"

20M EP

La familia de Vicente José, el médico valenciano del SAMU fallecido por coronavirus, se ha querellado contra la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, por su muerte ya que considera que "fue abandonado absolutamente a su suerte", no se le realizaron las pruebas de detección hasta que no ingresó en un hospital privado pese a presentar síntomas y no se le facilitó el material de protección adecuado mientras estuvo trabajando.