Miguel Frigenti aclara sus quejas sobre 'Ya es mediodía': "En ningún momento fue mi intención criticar al programa"

El periodista Miguel Frigenti ha aclarado a través de un comunicado en sus redes sociales que "en ningún momento" ha querido "criticar" el programa Ya es mediodíatras sus declaraciones en su última colaboración en Sálvame, donde este martes aseguraba haberse sentido "como una mierda" en el espacio conducido por Sonsoles Ónega.

"En ningún momento fue mi intención criticar al programa. No tendría sentido, dado que es un programa que valientemente, a base de trabajo y buen hacer, ha sabido hacerse un hueco en la parrilla. Reitero lo que dije ayer por la tarde: mantengo un gran recuerdo de la dirección y de todos mis compañeros de la redacción, con los que mantengo una excelente relación", avanza.

"Mi única intención fue la de transmitir el malestar que sentí durante un periodo concreto de tres meses, debido a la discrepancia de pareceres al respecto de ciertos contenidos que atañeron a una compañera del programa que participaba en ese momento en un reality", añade, refiriéndose a la modelo Alba Carrillo.

Frigenti concluye subrayando que "nada tiene que ver la discrepancia del día a día con compañeros (entre ellos, Marta López) con las impresiones sobre un programa y equipo que repito, merece todos mis respetos y aplausos".

Tras leer los titulares de algunos medios con respecto a mi colaboración de ayer en “Sálvame”, me gustaría aclarar que: 1) En ningún momento fue mi intención criticar al programa “Ya es mediodía”. No tendría sentido, dado que es un programa que valientemente, a base de trabajo y — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) May 13, 2020

El motivo de su ausencia en 'Ya es mediodía'

Ya es mediodía canceló el pasado mes de marzo la sección Fresh, en la que Miguel Frigenti y algunos tertulianos comentaban lo más destacado de cada reality. Esta semana, tras comenzar la fase de desescalada, el espacio de Telecinco ha recuperado su formato habitual, aunque el periodista no ha regresado.

"Todos han ido volviendo al programa y él no ha tenido la decencia de llamarme, ni de cogerme el teléfono", confesó sobre Miguel Ángel Nicolás, colaborador y también coordinador del magacín. Además, dijo que, durante las reuniones de escaleta, Isabel Rábago no le permitía hablar de Carrillo, lo que le "hacía sentir mal". "En Gran Hermano tenía todas las libertades del mundo, pero en Ya es mediodía estaba completamente solo, me sentía cohibido", reveló.