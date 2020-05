Coronavirus.- Economia recolza amb 5 milions el desenvolupament de nous productes que ajuden a frenar la crisi sanitària

20M EP

La Conselleria d'Economia Sostenible, a través d'Ivace Innovació, ha llançat una línia d'ajudes per valor de 5 milions d'euros per a donar suport a les xicotetes i mitjanes empreses industrials en el desenvolupament de projectes innovadors que ajuden a donar resposta a emergències sanitàries com les provocades per la Covid-19, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.