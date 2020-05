AMP.- Coronavirus.- El Consell demanarà al Govern central el pas de tota la Comunitat Valenciana a la Fase 1

La consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, ha explicat en roda de premsa que la carta en la qual demanen que passen els 14 departaments que encara segueixen en fase 0 se sustenta en l'informe que ja van presentar la setmana passada juntament amb una actualització de dades epidemiològiques. La consellera mantindrà demà una reunió amb el ministre, Salvador Illa, en la qual confia que els avance quan comunicarà la seua decisió de si autoritza el canvi de fase.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que els aclariments sobre la mobilitat en les àrees de salut més poblades, que va ser l'impediment perquè aquestes 14 zones canviaren de fase, a més de les dades positives i el fet que aquestes àrees portaran més dies confinats quan comence la desescalada haurien de ser raons "suficients" per a alçar el veto.

Així, ha recalcat que la Comunitat Valenciana, està "en disposició" de passar tota ella a la Fase 1 igual que pensaven que ja estava preparada la setmana passada. No obstant açò, ha matisat: "Anem a esperar, sempre hem sigut molt prudents".

En aquest sentit, ha comentat que el Govern central encara no els ha traslladat per escrit l'informe en el qual va sustentar la seua negativa a autoritzar el pas a aquests 14 departaments, però ha insistit que la reunió del dilluns amb Illa va ser "molt aclaridora" sobre la realitat territorial de la Comunitat Valenciana i la seua capacitat per a "detectar, controlar i fer un seguiment" dels casos.

LIMITACIONS

Barceló ha explicat que reclamen que la mesura de contacte social de 10 persones es pospose en el cas d'un departament de Salut "per la seua singularitat", però no ha concretat a qual es referia per "respecte institucional" als alcaldes afectats. Aquesta restricció es mantindrà en funció de l'evolució de la situació i afectarà tots els llocs de reunió, siguen en domicilis o en terrasses.

Així mateix, demanen que la mesura contemplada en Fase 1 referida a actes i espectacles culturals a l'aire lliure no s'aplique en tot el territori valencià per "prudència" ja que considera "un risc excessiu" que es puguen concentrar fins a 200 persones quan s'ha de seguir mantenint la distància social. "No hi ha pressa per celebrar un acte cultural quan portem mesos confinats", ha constatat. Aquesta limitació ja la va sol·licitar la passada setmana.

Barceló ha explicat que en cada canvi de fase "s'estudiarà la situació" per a veure si és necessari sol·licitar alguna restricció "sempre guiats per un sentit de prudència. "Anem pas a pas en funció de l'evolució", ha evidenciat.