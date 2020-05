Coronavirus.- La suspensió definitiva de les Falles ronda en la reunió entre Ajuntament i fallers

La Generalitat va anunciar el passat 10 de març l'ajornament de les Falles per l'avanç de la Covid-19, i l'Ajuntament de València va acatar la decisió i va apuntar la idea de reprendre les celebracions al juliol, a més d'emplaçar el món faller a mantindre contactes per a anar abordant aquesta qüestió en funció de l'evolució de la pandèmia i de les recomanacions de les autoritats sanitàries.

No obstant açò, l'evolució de la malaltia, l'estat d'alarma decretat i el procés de desescalada per a eixir de la crisi sanitària han portat a pensar en la suspensió definitiva. A aquestes circumstàncies se suma l'anul·lació d'altres grans festes com les dels Sanfermines a Pamplona, coneguda fa unes setmanes, i la decisió d'aquest dimarts de suspendre les Fogueres 2020 d'Alacant i les festes de la Magdalena 2020 a Castelló, després d'escoltar l'opinió dels representants d'aquestes celebracions. Altres localitats de la Comunitat Valenciana que també celebren Falles han decidit cancel·lar-les.

Durant aquest període, l'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, ha defès la idea de prendre la decisió definitiva sobre la celebració de les Falles atenent les premisses sanitàries i les directrius en matèria de mobilitat i confinament establides per l'Executiu central.

CALENDARI I SITUACIÓ ACTUAL

Des de l'Ajuntament de València han indicat a Europa Press que en eixa reunió es parlarà de les Falles i del calendari actual i s'analitzarà la situació que hi ha en aquests moments però no han precisat si es posarà sobre la taula la suspensió definitiva o no. No obstant açò, tot fa pensar que la cita se centrarà en la viabilitat o no de dur a terme aquestes festes.