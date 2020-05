Coronavirus.-Satse valora la dimisión del gerente del Macarena, "que no ha estado a la altura" en esta pandemia

"Consideramos que no ha estado a la altura y hemos echado en falta que no estuviera en la primera línea desde que comenzó el estado de alarma. Durante todo este tiempo no hemos recibido información sobre planes de contingencia ni respuestas a nuestros escritos para que resolviera las dudas de los profesionales", ha señalado la secretaria provincial de Satse, Reyes Zabala, a Europa Press.

Desde el sindicato habían criticado la gestión del gerente del Hospital Macarena, entre otros motivos, por la falta de medios de protección individual y de información sobre el número de profesionales afectados por el virus. "Dificultades se han producido en todos los hospitales, con una constante adaptación a las circunstancias, pero para ello hay que tomar decisiones y éstas no se han producido aquí, entendiendo que existía la posibilidad de errar con esas medidas y que rectificar es de sabios", ha añadido.

La junta de personal, que integran Satse, el Sindicato Médico y Comisiones Obreras, entre otros, había acordado de forma unánime solicitar el cese del gerente tras una reunión mantenida por este órgano el pasado día 6 de abril. Entre los motivos alegados, estaba la falta de compromiso por parte de la dirección hospitalaria de participar "activamente" en medidas para hacer frente al coronavirus, tal y como destacaron en un comunicado conjunto.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tendrá que nombrar otro gerente para el Hospital Macarena, pero de momento será la dirección médica quien asuma la gerencia del centro.