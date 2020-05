La suspensión definitiva de las Fallas planea en la reunión entre Ayuntamiento y falleros

La Generalitat anunció el pasado 10 de marzo el aplazamiento de las Fallas por el avance de la Covid-19, y el Ayuntamiento de València acató la decisión y apuntó la idea de retomar las celebraciones en julio, además de emplazar al mundo fallero a mantener contactos para ir abordando esta cuestión en función de la evolución de la pandemia y de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Sin embargo, la evolución de la enfermedad, el estado de alarma decretado y el proceso de desescalada para salir de la crisis sanitaria han llevado a pensar en la suspensión definitiva. A estas circunstancias se suma la anulación de otras grandes fiestas como las de San Fermín en Pamplona, conocida hace unas semanas, y la decisión de este martes de suspender las Fogueres 2020 de Alicante y las fiestas de la Magdalena 2020 en Castellón, después de escuchar la opinión de los representantes de estas celebraciones. Otras localidades de la Comunitat Valenciana que también celebran Fallas han decidido cancelarlas.

Durante este periodo, el alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, ha defendido la idea de tomar la decisión definitiva sobre la celebración de las Fallas atendiendo a las premisas sanitarias y a las directrices en materia de movilidad y confinamiento establecidas por el Ejecutivo central.

Asimismo, el primer edil ha indicado en varias ocasiones que la resolución final sobre el desarrollo de estas fiestas se tomaría a mediados de junio, además de destacar que el consistorio, a través de la Concejalía de Cultura Festiva, mantenía contacto con el colectivo fallero sobre este asunto. En todo momento, Ribó ha asegurado que la propuesta que se hiciera sobre las Fallas se haría "consensuada con el mundo fallero" y teniendo "muy en cuenta a los artistas".

La reunión de este miércoles entre Carlos Galiana y representantes de la fallas adelanta a esta jornada, antes del 15 de junio apuntado como fecha para tomar una decisión, un encuentro formal entre ambas partes para hablar de las fiestas.

CALENDARIO Y SITUACIÓN ACTUAL

Desde el Ayuntamiento de València han indicado a Europa Press que en esa reunión se hablará de las Fallas y del calendario actual y se analizará la situación que hay en estos momentos pero no han precisado si se pondrá sobre la mesa la suspensión definitiva o no. No obstante, todo hace pensar que la cita se centrará en la viabilidad o no de llevar a cabo estas fiestas.

Así, desde el consistorio han señalado que tanto el concejal de Cultura Festiva como los representantes de la fiesta expondrán sus planteamientos al respecto para llegar a un consenso pero no han precisado contenido y han instado a esperar a que se celebre el encuentro para conocerlo. En los últimos días desde el mundo fallero se están dando a conocer posturas en favor de la suspensión definitiva para centrarse en las celebraciones de 2021.

Por parte de las comisiones falleras de la Sección Especial, su presidente, Rafa Mengo, ha comentado a Europa Press que desde la administración local no se ha dado a conocer el contenido de la reunión de esta tarde, convocada este martes, aunque ha dicho que "se puede imaginar" que la suspensión de la Fallas estará "sobre la mesa". Así, ha expuesto que el colectivo al que representante esperará "a ver lo que dicen desde la Concejalía/Ayuntamiento" y expondrá sus planteamientos.

Mengo ha agregado que la posición de las comisiones de Especial ha sido la de llevar adelante la fiesta "si se puede realizar dignamente, como toca, en julio, septiembre u octubre, cuando fuera" pero ha precisado que no desean celebrar las Fallas si no es "en condiciones".

"NO QUEDA BIEN VISTO"

Asimismo, ha comentado que hay que tener en cuenta que "igual, socialmente", tras la suspensión de otras grandes celebraciones en España y de las "fiestas hermanas" de Alicante y Castelló y con el número de fallecidos provocados por la Covid-19, "no queda bien visto" que tengan lugar las Fallas.

Con todo, Rafa Mengo ha apostado por "ver lo que dice el Ayuntamiento" este miércoles por la tarde y ha mostrado su confianza en que lo que se exponga será "una cosa racional". Ha agregado que el plazo dado para tomar una decisión definitiva se había fijado para el 15 de junio pero ha considerado que "no tenemos por qué agotarlo", atendiendo también a la evolución de la pandemia y del estado de alarma, además de resaltar la necesidad de atender las recomendaciones sanitarias.