Coronavirus.-Rector de UPO insta a realizar "esfuerzos solidarios" en Universidad como "recortes de salarios"

"Si esos recortes o disminuciones contribuyen a que otras personas puedan salir de la crisis, hay que trasmitir a las personas, por muy impopular que sea, que tenemos que estar dispuestos a hacer esos sacrificios", ha dicho Guzmán en el marco de la comisión especial de reactivación económica y social del Ayuntamiento de Sevilla, en la que ha participado este miércoles junto a una quincena de organizaciones empresariales y sindicales y entidades sociales para abordar la situación de la ciudad ante la pandemia provocada por el coronavirus.

Guzmán, que termina este año su mandato como rector, ha señalado que el tema central en la Universidad no es la presencialidad o no de la clases, que "se han desenvuelto con una normalidad muy razonable" de forma telemática, sino el "trasmitir a toda la comunidad universitaria su implicación en la resolución de la crisis", algo que ha planteado "a sabiendas de que me lo pueden criticar, pero hay que ser honestos en esta situación".

Para el rector, "hay que hacer esa labor de concienciar sobre que vienen tiempos difíciles por delante y entre todos y siendo solidarios, aunque tengamos que renunciar a parte de lo que hayamos obtenido hasta ahora, es posible que la crisis se resuelva". Así, se ha mostrado confiado en que "esa semilla vaya calando" y en que "la mayoría de las personas van a responder a esta situación".

Considera que la Universidad "no puede quedar ajena, como una torre de marfil, a lo que está pasando y "tiene que ser capaz e asumir sacrificios para ayudar a otras personas". De este modo, insiste en la "obligación" de "despertar ese sentimiento de solidaridad y de que la gente asuma que lo que tengamos que pasar en materia de disminución de financiación u otros elementos es necesario para que otras personas puedan salir de la crisis económica o social".

Esa solidaridad también apuesta por que surja de los estudiantes y que éstos puedan ayudar poniendo lo que tengan a su disposición. "Los que puedan ayudar más han de hacerlo porque hay compañeros que se van a ver afectados por la crisis, con riesgo de no poder incorporarse a la Universidad para que puedan continuar sus estudios", afirma Guzmán, que insta a colaborar para que esto no ocurra y los alumnos puedan seguir sus carreras.