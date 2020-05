Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 20 positius, 179 altes i 4 morts, 3 d'ells residents

Barceló ha destacat la "bona notícia" que no s'ha registrat cap ingrés en la Unitat de Vigilància intensiva (UCI) i les dades queden així: "només" el 2,2% dels casos actius a la Comunitat requereixen UCI, mentre que el 13% estan hospitalitzats. Les altes representen el 66% del total.

En les últimes 24 hores hi ha 179 noves altes -la xifra acumulada ascendeix a 9.268-: 28 en la província de Castelló, 73 en la d'Alacant i 78 en la de València.

Dels nous casos positius per PCR, quatre s'han detectat en la província de Castelló, altres nou en la d'Alacant i set en la de València. El total de casos acumulats és de 10.760 confirmats per aquesta prova.

De les quatre defuncions, tres d'ells eren residents: un en la província de Castelló, un altre en la d'Alacant i dos en la de València.

Els ingressos segueixen baixant i hi ha 437 persones ingressades en centres, 21 menys que ahir; mentre que en UCI hi ha 78, quatre menys que la jornada anterior. Respecte a les residències, hi ha casos positius en 93 instal·lacions i altres 28 sota vigilància activa -dos menys que ahir-.