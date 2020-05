Coronavirus.- El Consell demanarà al Govern central el pas de tota la Comunitat Valenciana a la Fase 1

Així ho ha indicat aquest dimecres la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en la roda de premsa diària que ofereix per a informar sobre l'evolució del coronavirus a la Comunitat Valenciana.

Barceló ha afirmat que sol·licitaran per carta a l'Executiu que els 14 departaments de Salut de la Comunitat Valenciana que s'havien quedat en la Fase 0, passen a la 1. I ho faran sobre la base dels informes que ja van presentar i a una actualització de dades.

També reclamaran que la mesura de contacte social de 10 persones es pospose en el cas d'un departament de Salut "per la seua singularitat", però no ha concretat a qual es referia. Així mateix, demanen que la mesura contemplada en Fase 1 referida a actes i espectacles culturals a l'aire lliure de menys de 200 persones no s'aplique en tot el territori valencià.