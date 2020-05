Rocío Carrasco por fin se sincera: "Fidel y yo llevamos 20 años de encierro"

Dijo que hablaría y ha hablado. "Aún no me he despachado a gusto", aseguró tras descubrirse la causa de la separación con su hija. Rocío Carrasco llevaba mucho tiempo queriendo sentarse y, con una grabadora (telemática) delante, dar a conocer la verdad de su propia boca, nada de quedarse atrás como hasta ahora había hecho, dejando que le comieran terreno mediático Antonio David, su exesposo, y Rocío Flores.

La hija de Rocío Jurado rompe su silencio de años, vida arriba, y da un golpe sobre la mesa en una de las entrevistas más deseadas y esperadas. En las páginas de ¡Hola!, la empresaria habla de todo, desde cómo está llevando el propio confinamiento a la intimidad de los cambios que se avecinan.

"Fidel y yo llevamos veinte años de glorioso encierro", afirma sin tapujos, haciendo una semejanza total entre esta cuarentena por el coronavirus y la decisión que tomó junto a su marido hace dos décadas de alejarse de los medios de comunicación no asistiendo a eventos ni fiestas que no fuesen fruto de su propio trabajo.

Carrasco abre las puertas de su casa, algo que se puede considerar excepcional entre quienes la conocen, y aún así evita entrar en terrenos pantanosos y no alude a la distancia (no solo social, sino afectiva) con su hija, ni sobre su paso por Supervivientes. Ni siquiera hace mención a la posibilidad de una reconciliación con ella.

Para Rocío Carrasco, lo que está viviendo actualmente, confinada junto a Fidel Albiac en su casa de una urbanización de San Agustín de Guadalix, a las afueras de Madrid, se asemeja a "una película de terror" pero no duda en vaticinar que saldremos de esta.

"Estos días nos han cambiado a todos porque ha cambiado la vida en sí y ahora nos toca adaptarnos a lo nuevo", es una de sus frases más destacadas, en una entrevista en la que también habla largo y tendido sobre el espectáculo en el que trabaja, Qué no daría yo por ser Rocío Jurado, un musical sobre su madre, a quien quiere homenajear antes de firmar definitivamente con el ayuntamiento de Chipiona para la fundación del Museo Rocío Jurado.