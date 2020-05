Juan Roig multiplica la seua aportació en Lanzadera fins als 10 milions i espera arribar el 2021 a 300 startups

Així ho ha anunciat el director general de Lanzadera, Javier Jiménez, en una roda de premsa des de la Marina d'empreses a València, on ha subratllat la importància d'aquest dia, perquè suposa, després de set anys de marxa, presentar "una nova Lanzadera". "Juan Roig ha decidit que cal redoblar l'aposta per a recolzar millor als emprenedors de la Comunitat Valenciana i d'aquest país. No és el moment de parar, sinó d'accelerar", ha asseverat.

Els 10 milions que aportarà Roig des d'enguany se sumen als ingressos per altres conceptes que rep l'acceleradora, de manera que el 2020 el pressupost total superarà els 16 milions. Preguntat per si l'aposta del propietari de Mercadona és conjuntural, per a fer front a la crisi de la Covid-19, o un salt definitiu, Jiménez ha recalcat que els fets "parlen per si sols" i ha recordat que les aportacions han anat pujant.

Entre les novetats avançades, destaca la incorporació de dos noves fases al programa de Lanzadera: 'Start', dirigida a persones que volen buscar noves oportunitats, així com projectes en primeres fases; i 'Scale', centrada en empreses que han estat creixent a gran escala i necessiten noves metes, tancar una ronda d'inversió o internacionalitzar-se.

Altres canvis seran l'obertura de l'ecosistema Lanzadera a nous inversors -grans corporacions, partners tecnològics, etc.- amb la voluntat d'impulsar a València un hub d'emprenedoria "de referència"; el màxim dels préstecs que es concedeixen passa de 200.000 a 500.000 euros; es crea una ajuda de 4.000 euros -1.000 al mes- per als primers passos d'iniciatives empresarials i es donarà la possibilitat als emprenedors de fora de la Comunitat Valenciana a seguir part del programa de formació en línia.