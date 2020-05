Coronavirus.-Denunciados dos bares de la calle Bécquer y Triana por incumplimientos y desalojados sus clientes

La actuación se habría desarrollado este pasado martes por la noche, concluyendo con el desalojo del establecimiento, según informan los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Sevilla a través de las redes sociales.

Además, a las 17,00 horas de este pasado martes, unos agentes de la Policía Local intervenían en un bar de la calle Cristo de las Tres Caídas, en Triana, en cuyas inmediaciones se encontraban una serie de personas consumiendo bebidas y sin respetar el distanciamiento obligatorio como prevención a la propagación a la pandemia.

El establecimiento no presentaba documentación alguna, por lo que fue denunciado por no presentar licencia de apertura, licencia de veladores, seguro de responsabilidad civil ni carné de manipulador de alimentos por el camarero. Además, fue denunciado por no cumplir los requisitos establecidos para la apertura de bares en esta fase uno del levantamiento de las limitaciones del estado de alarma, pues el local carecía de mamparas de separación, así como medidas de protección para el personal que trabaja en el bar.

Ante esta situación, tras la actuación policial con respecto al establecimiento y a la clientela, el propietario cerró el establecimiento, según el Ayuntamiento.

Este mismo martes, por cierto, Antonio Luque, presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, defendía en unas declaraciones recogidas por Europa Press que "la mayoría" de los pocos establecimientos del sector que han reanudado su actividad en esta fase uno "cumplen a rajatabla" las medidas y normas que pesan sobre la actividad hostelera, precisando que sólo "ocho o nueve" negocios fueron denunciados por infracciones en la primera jornada de dicha fase uno.