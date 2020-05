Barrancas desconcierta a Luis Tosar al compararlo con Donald Trump en 'El hormiguero: Quédate en casa'

Uno de los invitados de este martes de El hormiguero: Quédate en casa fue Luis Tosar, que comentó con Pablo Motos y su equipo del programa de Antena 3 como está llevando el confinamiento por la alerta sanitaria por coronavirus.

Motos destacó que al actor, durante la cuarentena, le había dado por hacer bricolaje, a lo que Tosar comentó que "me ha gustado siempre y mi padre es un manitas, así que es una afición heredada".

"Este confinamiento me ha dado la oportunidad explorar ciertos territorios que llevaba muchos años dejando de lado", comentó el actor. "¿Haces cosas o montas muebles de Ikea?", le preguntó Trancas.

Tosar le dijo que "me gusta mucho la madera y serrar", pero el presentador añadió: "¿Es verdad que has hecho una valla?". El actor contestó entre risas que "no la he hecho, la he montado, pero no era de Ikea".

"La tengo que hacer a medida, taladrar, cortar, construir piezas...", explicó Tosar antes de que Barrancas exclamara: "Eres el Donald Trump español", comentario que dejó al actor, a Motos y al resto de colaboradores desconcertados.

"No sé cómo tomarme eso", le dijo el actor, Cristina Pardo explicó que era "porque está haciendo un muro" y Motos afirmó que "has ido tan lejos que no hay quien le entienda...".

El presentador continuó comentando la afición de Tosar al bricolaje y le preguntó por el coche que le había hecho a su hijo: "Tenía un quad eléctrico de juguete que se averió. Tenía unos maderos y unos tableros y se me ocurrió hacer un coche".

"Tengo que decir que no le da ninguna bola al vehículo, puede ser que haya disfrutado yo más haciéndolo que él montando", señaló entre risas.