Pablo Motos: "En los inicios de 'El hormiguero', Trancas y Barrancas iban a ser unos calcetines con ojos"

Los espectadores de El hormiguero: Quédate en casa descubrieron este martes que las hormigas Trancas y Barrancas, "las estrellas del programa", como las define Pablo Motos, "iban a ser unos calcetines con ojos. Me parecía una idea graciosa", afirmó el presentador.

Jorge Salvador, el socio de Motos en la productora del programa, recordó cómo se fraguó la creación de uno de los emblemas de El hormiguero, sus dos hormigas, pero hasta que adoptaron su forma actual tardaron un tiempo, ya que al principio no iban a ser dos insectos...

"Nos reunimos en un hotel y Pablo saltó diciendo que había traído una idea buenísima, que íbamos a sacar en el programa dos muñecos de trapo que iban a hablar", afirmó Salvador. "Me quedé en shock mientras hablabas, y encima la cosa empeoró".

Salvador añadió que "ya traías a los muñecos", y el socio de Motos sacó un calcetín con ojos como modelo de lo que el presentador quería que apareciera en el programa. "E intenté convencerle que no era una buena idea", señaló.

Jorge Salvador, en 'El hormiguero: Quédate en casa'. ATRESMEDIA

"¿Este programa no se llama El hormiguero? ¿Por qué no hacemos dos hormigas? Pero Pablo seguía empeñado en que fueran dos calcetines", comentó Salvador. Motos quiso defenderse afirmando que "sé que la idea no funcionó".

El presentador explicó que "para mí, la imagen de dos pies con ojos saliendo de la mesa me parecía muy graciosa y chula. Era una mezcla se imaginación y surrealismo". Y Salvador recordó ente risas que "empezamos a discutir tan alto que los recepcionistas del hotel vinieron a llamarnos la atención".

A continuación, Salvador mostró los diferentes diseños que les hicieron de la forma de las hormigas, primero dibujadas y luego, en figuras. "Cuando me llegaron al despacho pensé que eran demasiado grandes, tenían el tamaño de una cabeza humana", afirmó Salvador.

Diseño de las hormigas, en 'El hormiguero: Quédate en casa'. ATRESMEDIA

"Al ver el último diseño me volví, literalmente, loco y empecé a ver todas las películas que existían donde aparecían muñecos, como Jurassic Park porque vi filmes del mejor, Spielberg. Me di cuenta que todos los muñecos los hace con los ojos azules", comentó Motos.

Y señaló que "también vi que los muñecos perdían vida porque no se les movían los ojos, y estuve dando por saco con que a las hormigas se les tenían que mover...". Y explicó que los ojos de las hormigas son "la parte transparente de los huevos sorpresa de gasolinera con un muelle y un puntito negro".

Para concluir, rescataron su primera aparición en el programa, en septiembre de 2006, donde los espectadores pudieron apreciar el cambio que han sufrido durante estos años, tanto en la voz de Juan y Damián como en los muñecos.

La primera aparición de Trancas y Barrancas #MuñozTosarEHpic.twitter.com/dmW9SzKCZ2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 12, 2020

"Estoy mucho más guapo ahora, me he quitado labios y tengo más pelotillas que en al principio", destacó Trancas tras ver las imágenes. Motos añadió que "fue Marron el que propuso que se llamaran Trancas y Barrancas tras descartar Troche y Moche o Pipa y Popa".