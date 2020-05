El Ayuntamiento de Alcalá lamenta las declaraciones del PP al calificar de "limosnas" las ayudas a autónomos

El Pleno municipal celebrado este lunes debatía la aprobación de una línea de ayudas de mil euros dirigida a los autónomos de la localidad que se han visto obligados a cerrar sus locales por la crisis del covid-19: en total, la partida de estas ayudas asciende a 525.000 euros.

La edil de Ciudadanos ha respondido a las declaraciones de la portavoz popular asegurando que se trata de "una falta de respeto no solo hacia los trabajadores municipales que han preparado en tiempo récord estas ayudas, sino a todos los ciudadanos que están esperando esta ayuda para reabrir sus negocios". Carro explica además que "mil euros no es una limosna, sobre todo cuando hay trabajadores que cobran menos de mil euros después de trabajar 40 horas semanales".

La portavoz ha indicado que "el objetivo es ayudar a que estos comercios continúen abiertos, aunando esfuerzos para no dejar a nadie atrás". Igualmente, ha insistido en que "el gobierno va a ayudar a los autónomos alcalareños con menos burocracia y con alivios fiscales".

Finalmente, no ha dudado en asegurar que "vivimos unos momentos muy complicados en los que es importante aunar esfuerzos y no caer en estas discusiones políticas que no nos llevan a ninguna parte".