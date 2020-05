Latina, el distrito más necesitado en el confinamiento, recibe del Ayuntamiento más de 10.000 comidas gratis al día

El distrito de Latina –no confundir con el céntrico barrio de La Latina– acapara el 13,32% de las comidas que estos días reparte el Ayuntamiento a los madrileños más perjudicados por la crisis social del coronavirus. De los 81.677 menús que ofrece el gobierno municipal, un total de 10.876 se distribuyen en este único distrito, mientras que en Moratalaz se da de comer a 879 personas (un 1% del total). La desproporción que arrojan estos datos– facilitados por el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social a 20minutos– responde a la propia demanda de los solicitantes.

Al suroeste de Madrid, en el barrio Lucero (Latina) las ayudas aumentan cada día. "Empezamos hace dos semanas con 400 menús y ahora preparamos 1.300", cuenta el cocinero Luis Sánchez (38 años). "El trabajo es muy duro, hoy he empezado a las 6.00 horas porque si no, no nos da tiempo a dejarlo todo preparado para el mediodía".

Este voluntario trabaja junto a otras diez personas más en un colegio del barrio. "Ahora me quedé sin trabajo y como soy cocinero pues he venido a ayudar", explica mientras limpia las cacerolas: "Por hoy hemos acabado", celebra. En la sala contigua, donde habrían de estar los alumnos dando clase, dos largas mesas sustentan los 1.300 menús que Luis ha ayudado a preparar. Hoy hay sopa de pescado con mejillones.

Luis limpia la cacerola tras acabar la jornada. Jorge Paris

Un segundo grupo de voluntarios se encarga de dividir las raciones en bloques. En unos minutos vendrán a recogerlas cinco parroquias y tres asociaciones. "Hay días que los alimentos nos llegan de Mercamadrid y otros días nos los donan restaurantes que se solidarizan con la situación", apunta Joaquín (37 años), jefe de restaurante y ahora colaborador en esta labor social. "No damos abasto por lo que esta semana abriremos otro comedor en el barrio para repartir más comidas", añade.

Joaquín reparte las raciones que se está a punto de recoger un párroco. Jorge Paris

Precisamente unas horas antes, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el delegado del área, Pepe Aniorte, visitaban la nueva cocina solidaria que tratará de llenar los estómagos de más vecinos de Latina. A este distrito le siguen Puente de Vallecas, con 9.944 solicitudes de personas vulnerables (2.938 familias), Carabanchel, con 6.689 (1.886 familias) y Villaverde con 42 solicitudes menos pero con más familias: 2.069.

El delegado Pepe Aniorte encuentra lógico que sea en estas zonas donde se esté demandando más comida, dado que "esta crisis social posconfinamiento se está cebando con las familias con hijos y, las primeras familias que sufren las consecuencias son las que tienen los niveles de ingresos más bajos". Por eso, apunta el delegado, hay más solicitudes en los distritos de renta más baja, como Latina, Puente de Vallecas y Villaverde, y es donde el Ayuntamiento está haciendo "el mayor esfuerzo y llegando a más familias".

Al mismo tiempo, el área de Ciudadanos trabaja en un plan de choque para paliar esta crisis social que cuadruplicará el número de necesitados, según sus cálculos. "Por una parte vamos a agilizar la burocracia, como ya estamos haciendo con las ayudas de emergencia exprés, con las que estamos consiguiendo dar apoyo económico a 40 familias al día. También estamos en coordinación con entidades que existe en cada distrito y todas ellas transmita la información; además vamos a reforzar el personal de los servicios sociales", recuerda Aniorte.

Más de 80.000 personas piden comida gratis en Madrid