Protección Civil atribuye una falta grave a Iqoxe por no informar de la explosión "inmediatamente"

"La empresa Iqoxe está obligada a disponer de un plan de autoprotección que define las actuaciones que efectuará en su instalación en caso de accidente, y es importante saber que este plan no se activó", ha resaltado Ferrer en la comisión del Parlament celebrada este martes y que estudia la seguridad del sector de la petroquímica.

Así, Ferrer ha explicado que por parte de la empresa "no se solicitó ayuda externa ni se comunicó al Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat) hasta pasados 50 minutos de la explosión, a pesar de estar obligados a hacerlo".

Ha relatado minuto a minuto cuáles fueron los procedimientos cuando sucedió la explosión, y ha defendido que Protección Civil actuó cumpliendo el protocolo establecido, pero que la falta de información generaba una "absoluta incertidumbre que dificultaba la toma de decisiones y la reacción".

LAS SIRENAS

En la comisión ha sido preguntada por parte de los diputados por el motivo por el cual no se activaron las sirenas, a lo que ha seguido explicando que hacerlo requería de una serie de acciones en coordinación con los servicios de emergencias, ayuntamientos, y saber información: "En este caso no teníamos datos que permitieran identificar el escenario en el que trabajábamos".

Ha explicado así que en un primer momento dieron la orden de preparar la activación de sirenas y recomendaron el confinamiento, pero que finalmente los Bomberos informaron de que no había riesgo externo ni nube tóxica y que no se activarían.

Con todo, Ferrer ha señalado que la falta de información que tenían junto a "muchas peticiones" por parte de medios de comunicación llevó a que la información emitida a la población tuviera que ser corregida.

En este sentido ha apostillado que en el marco de una evaluación interna iniciada también a raíz de otros incidentes, han aprobado un nuevo plan para mejorar la comunicación, tener una estructura más próxima al territorio, y el impulso de medidas como la instalación de sensores externos fijos perimetrales a las zonas de población.

INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS

El diputado de Cs Matías Alonso ha lamentado que Protección Civil informara a través de las redes sociales de las recomendaciones porque no se llega "a todos los sectores" de la población, mientras que Carles Castillo (PSC) ha dicho que no entiende que ante la incertidumbre y la falta de información no se actuara antes.

Yolanda López (CatECP) ha aseverado que la intervención de Ferrer le ha dejado "asustada" por no haber podido comprobar hasta una hora después que no era una nube tóxica, Vidal Aragonès (CUP) ha preguntado por qué se trabajaba en un escenario no contemplado, y el diputado popular Alejandro Fernández ha reprochado a Ferrer no haber hecho autocrítica durante la intervención y ha pedido una disculpa a la ciudadanía.

Por parte de ERC, Raquel Sans ha planteado qué hubiera pasado si la nube hubiera sido tóxica y no se hubieran activado las alarmas antes, y Teresa Pallarès (JxCat) ha apostado por avanzar hacia unos protocolos "más claros" de Protección Civil para recuperar la confianza con la población.

OTROS SERVICIOS DE EMERGENCIAS

En la misma comisión han intervenido otros miembros de emergencias que actuaron durante el incidente: el director general de prevención, extinción de incendios y salvamentos, Manel Pardo, que ha dicho que tuvieron contacto permanente con la empresa, mientras que el representante de Bombers de Parcs Químics de Seguretat Ángel Lozano ha apuntado que al principio hubo informaciones contradictorias.

Ha seguido la intervención el director del Centro de Atención de Gestión de llamadas 112, Joan Delort, que ha apuntado que ante la incertidumbre los operadores recomendaron el confinamiento preventivo, mientras que el director del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), Antoni Encinas, ha destacado que en un inicio hubo una información muy confusa y que se activaron más unidades porque se creía que las "victimas eran muchas más".

Por último la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, ha sido apelada por los grupos para que se mejore la información sobre la calidad ambiental en Tarragona, y ha respondido que es consciente de que hay una percepción de riesgo elevada cuando hay niveles de contaminación más graves en otras áreas, como la de Barcelona: "Haremos un sobreesfuerzo informativo".

La comisión se constituyó el pasado 4 de marzo tras el accidente en enero en la plana de Iqoxe, que provocó la muerte de dos trabajadores de la petroquímica y de un vecino del barrio tarraconense de Torreforta.