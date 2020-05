Especialista en medicina preventiva pide "responsabilidad" para evitar un rebrote "en cualquier momento"

"Nunca hay que confiarse, pero en este momento, si cabe, hay que prestar más atención a las medidas preventivas", ha advertido Acevedo, en declaraciones a Europa Press, antes de apelar a la "responsabilidad individual", puesto que el confinamiento "hizo su labor", pero ahora se entra en un momento distinto.

Las "mejores medidas", a su modo de ver, son la higiene de manos y mantener la distancia social. En cuanto a las mascarillas, ha precisado que él las ver recomendables "fundamentalmente en espacios cerrados". "En espacios abiertos si mantenemos la higiene y la distancia social el riesgo es relativamente bajo, pero en transportes públicos sí que es muy importante su uso", ha ejemplificado.

En esta coyuntura y, aunque su servicio aún no tiene constancia de los resultados del estudio epidemiológico del Sergas, Acevedo sí ha incidido en que las evidencias apuntan a que el virus ha circulado poco en la Comunidad, por lo que poca población está "inmunizada" y puede haber un brote "en cualquier momento".

Y es que, el especialista no ve el verano como una garantía para que el virus desaparezca, ya que no hay evidencias científicas "concluyentes" al respecto de que el clima de esta estación vaya a favorecer únicamente por sí mismo un retroceso del coronavirus. Por ello, apela a "no bajar la guardia" y a actuar con "responsabilidad" al retomar las actividades comerciales o de ocio en bares, por ejemplo.

"Cuando se levantan las medidas de seguridad siempre se incrementa el riesgo", ha sentenciado, convencido de que puede haber "un repunte en cualquier momento". De haberlo en el arranque de esta fase 1, además, ha constatado que no se empezaría a ver hasta dentro de "siete o diez días", igual que, a día de hoy, puede afirmarse que en Galicia los paseos de los niños no han empeorado la evolución de la pandemia.

"A partir de ahora, al haber desconfinamiento, se incrementa el estrés y es importante estar siempre pendientes", ha afirmado, para concluir que, en los próximos meses, "es de vital importancia el diagnóstico precoz y la vigilancia epidemiológica".

EL VIRUS CIRCULÓ POCO

Por su parte, fuentes consultadas por Europa Press han insistido en el bajo porcentaje de positivos detectados durante la recogida de muestras para el estudio epidemiológico realizado por el Sergas para conocer la circulación del virus por Galicia. En concreto, han indicado que, por ejemplo, de entre unos 3.112 test, de los sobre 10.000 realizados en el área de A Coruña, se han obtenido "sólo seis positivos", lo que traducen en un "0,19%". A ello suman que de los "más de 600" realizados en un único centro de salud de Santiago de Compostela hubo "cero positivos".

Por ello, médicos gallegos han insistido, en declaraciones a Europa Press, en que datos como estos apuntan a que, "aunque tenían poca sensibilidad" los test, "parece que no circuló el virus" o lo hizo "poco".

En esta línea, por parte de Agamfec, Jesús Sueiro, ha manifestado a Europa Press que, a la espera de conocer las conclusiones del estudio, parece que se sitúa "por debajo del 1%" el porcentaje de positivos. No obstante, ha hecho hincapié en que en los test de los participantes se hicieron "por punción capilar", mientras que los del personal sanitario ahora "es por punción venosa".

Al respecto de la fiabilidad, el vicepresidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Manuel Rodríguez, ha apuntado que, por las pruebas empleadas, el estudio estatal de seroprevalencia presenta "una posible capacidad mayor éxito porque está hecho de manera selectiva" con "test de doble banda y recogida de suero".

Para el doctor Rodríguez el estudio epidemiológico estatal "tiene mayor fiabilidad" por el tipo de pruebas usadas en su elaboración que el gallego. Tras concluirse la recogida de muestras para el trabajo del Sergas, por los resultados obtenidos en los test ha apuntado que el resultado "no alcanzó para nada los índices que se esperaban".

Mientras, el presidente del Colegio de Médicos de Ourense, José Luis Jiménez, ha insistido, en declaraciones a Europa Press, que a los profesionales sanitarios les "preocupan más cosas que pasan en la calle y terrazas" al ver que, en ocasiones, no se respeta la distancia de seguridad.