Coronavirus.- UGT dice que estudia llevar a la Fiscalía la situación de las empleadas de la ayuda a domicilio

En una nota, el sindicato detalla que son varias las denuncias que ha presentado ante la Inspección de Trabajo y el propio Consistorio contra la empresa adjudicataria de este servicio público, "por la falta de protección de la salud laboral de las trabajadoras".

"Al inicio de la pandemia se les mandaba a trabajar a los domicilios de los usuarios sin mascarillas, ni más protección que una bata", según UGT, que "tras muchas protestas del sindicato y de las propias trabajadoras, el Ayuntamiento donó a la empresa un montante de mascarillas higiénicas que fue insuficiente para distribuir entre la plantilla, que apenas cubría lo necesario para una o dos jornadas de trabajo".

Después de varias semanas en esa situación, la empresa repartió mascarillas donadas por particulares y las que la Consejería de Salud de la Junta les hizo llegar, pero "las trabajadoras disponían de dos mascarillas higiénicas para una quincena, y en la actualidad una mascarilla por jornada de trabajo, aunque tengan que recorrer media ciudad para asistir a cuatro ó cinco usuarios al día".

Además, UGT expone que "los EPI que entrega la empresa como medios de protección son de baja calidad, porque los guantes se rompen al ponerlos y las mascarillas vienen defectuosas".

Igualmente, señalan que "el SAS, que ha sido el encargado de realizar los test frente al covid-19 a las trabajadoras, ni siquiera ha estudiado al 100 por ciento de la plantilla", y desde el sindicato "se sigue sin conocer los datos de salud de estas trabajadoras, pues el SAS hace apagón informativo al respecto, lo que hace pensar que ocultan algo".

"Mientras tanto la empresa solo responde con excusas a UGT ante estas demandas con que no encuentran mascarillas y demás equipos de protección", entre otros aspectos que apunta el sindicato, que agrega que "para seguir sumando incumplimientos del convenio y de la normativa laboral, están obligando a las trabajadoras a firmar como que sí se les ha entregado los EPI, cuando no es cierto".

Asimismo, precisan que "todos estos problemas se suman los ya cronificados por la pésima gestión de Servisar S.L., con su incapacidad de gestionar adecuadamente el servicio y su prepotencia empresarial para no respetar el convenio colectivo", dado que "continúan partiendo jornadas de trabajadoras que no pueden hacerlo, obligando a trabajar más horas de lo que dice su contrato y cuadrantes ficticios para no pagar lo realmente trabajado".