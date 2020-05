Coronavirus.- Alacant cancel·la les Fogueres 2020 davant l'evolució de la pandèmia i l'opinió de les comissions

La celebració de les Fogueres estava prevista, com cada any, per a la setmana del 19 al 24 de juny; no obstant açò, com a conseqüència de la pandèmia es va decidir ajornar-les a la primera setmana de setembre. Aquest dimarts, finalment, les festes han quedat cancel·lades.

L'alcalde ha comunicat la suspensió definitiva en el transcurs de la reunió que ha mantingut amb la vicealcaldessa, Maria del Carmen Sánchez, el regidor de Festes, Manuel Jiménez, la presidenta de la Federació, Toñi Martín-Zarco, i integrants de la seua Junta Directiva.

L'alcalde, en un comunicat, ha lamentat haver de prendre una decisió que "mai" li haguera agradat prendre i ha explicat que ha hagut de donar aquest pas perquè "el primer de tot és garantir la seguretat de tots" els veïns davant la "pròpia evolució de la pandèmia".

"El fet que es prorrogue l'estat d'alarma, la circumstància que teníem per davant encara un calendari molt dens d'activitats a realitzar en els mesos de juliol i agost, com era la pròpia elecció i proclamació de la Bellesa del Foc, i l'opinió majoritària de fogueres i barraques, que han posat de manifest les dificultats econòmiques per a poder plantar i la incertesa i inseguretat en la situació, als quals agraïsc la sensatesa que han demostrat a l'hora d'haver de renunciar a la nostra festa oficial, no ens han deixat un altre camí que el de la cancel·lació definitiva", ha argumentat l'alcalde.

Barcala ha animat als integrants de la festa a posar-se a treballar des de ja en les Fogueres del 2021: "Hem d'aconseguir que les festes del pròxim any siguen les més brillants i estic segur que fogueres i barraques van a sumar les seues forces amb les de l'Ajuntament d'Alacant per a aconseguir-ho".

Per la seua banda, la vicealcaldessa, Maria del Carmen Sánchez, ha expressat en eixa reunió el seu "tremend dolor" per una decisió que, segons ha dit, "mai" hagueren volgut prendre, "però les circumstàncies de la pandemia no ens han deixat una altra alternativa".

Sánchez també ha convidat a renovar esforços perquè el 2021 els alacantins es puguen "rescabalar i gaudir de nou de les nostres fogueres".