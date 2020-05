La Generalitat Valenciana es personarà en la causa pels insults d'un policia a una dona trans a Benidorm

La personació -que s'aprovarà divendres que ve en el ple del Consell- es farà a instàncies de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en compliment de l'anomenada 'Llei trans'.

En concret, es tracta de l'article 41 de la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, que disposa, que l'administració autonòmica, "en l'àmbit de les seues competències, actuarà com a interessada en causes penals que, per la seua especial rellevància i especialment en matèria de delictes d'odi, justifiquen la personació en la defensa dels interessos col·lectius i dels interessos de les persones trans".

Els fets van transcendir el passat 1 de maig, quan es va donar a conéixer un vídeo en el qual es veu un agent, en el cotxe patrulla oficial juntament amb un altre company que suposadament realitza la gravació, increpant a una dona trans en els següents termes: "De día eras todavía más feo, eras horrible. ¿Qué hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar? ¿Cómo vives?, si antes jalarías pocas pollas, con lo feo que eras, ¿ahora qué haces?".

Una vegada coneguts els fets, des de la Direcció general d'Igualtat en la Diversitat s'ha estat col·laborant amb l'entitat Diversitat Alacant i el seu Observatori Valencià contra la LGTBIfòbia, de manera directa i a través de l'oficina Orienta de la Generalitat a Alacant, per a contactar amb la víctima, la qual cosa s'ha aconseguit per a "facilitar la seua seguretat, així com oferir-li els recursos que poguera necessitar", segons figura en un informe sobre el cas elaborat per la Direcció general d'Igualtat en la Diversitat.

L'informe afig que en la intervenció presencial que es va fer amb la víctima per a arreplegar el seu testimoniatge es va constatar també la seua "situació personal, tant d'ella com del seu entorn, que és d'extrema vulnerabilitat".