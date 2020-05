Miguel Frigenti carga contra 'Ya es mediodía': "Lo pasé muy mal, me hicieron sentir como una mierda"

El programa Ya es mediodía canceló el pasado mes de marzo la sección Fresh, en la que Miguel Frigenti y algunos tertulianos comentaban lo más destacado de cada reality. Esta semana, tras comenzar la desescalada, el espacio de Telecinco ha recuperado su formato habitual, aunque el periodista no ha regresado. Por ello, este martes ha querido explicar el motivo de su ausencia en Sálvame.

El joven ha roto su silencio para reconocer la decepción que siente hacia parte de su equipo en el programa conducido por Sonsoles Ónega. Y es que, según el colaborador, este no podía expresar libremente su opinión sobre Alba Carrillo durante su concurso en Gran Hermano VIP, ya que la modelo también trabaja como colaboradora en el magacín.

En este sentido, Frigenti ha apuntado que, durante las reuniones de escaleta, Isabel Rábago no le permitía hablar de Carrillo, lo que le "hacía sentir mal". "En Gran Hermano tenía todas las libertades del mundo, pero en Ya es mediodía estaba completamente solo, me sentía cohibido", ha dicho, a lo que ha añadido que "Alba Carrillo de mí dijo barbaridades y yo en el programa me sentía como una mierda, me sentía fatal".

Frigenti reconoce que tiene "cierto rencor" por no haberse posicionado de su lado en su conflicto con Alba Carrillo 💣💥 https://t.co/ZtimhIVBp6 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 12, 2020

Dardo contra Marta López y Miguel Ángel Nicolás

Además, Frigenti ha cargado contra su compañera y amiga Marta López por no haberle defendido ante esta situación. El periodista cree que la expareja de Alfonso Merlos no quiso ayudarle "para que no la echen y pueda seguir", algo que esta ha negado rotundamente en el plató de Sálvame, donde el periodista ha reconocido que todavía le guarda rencor.

El comunicador, visiblemente molesto, ha desvelado que tampoco mantiene buena relación con Miguel Ángel Nicolás, colaborador y también coordinador del Ya es mediodía: "Todos han ido volviendo al programa y él no ha tenido la decencia de llamarme, ni de cogerme el teléfono".

Frigenti ha contado que ha intentado contactar con él, pero no ha recibido respuesta: "Le he enviado mensajes, le he felicitado por su cumpleaños y ni me ha leído". Por ello, piensa que el equipo de Ya es mediodía no pretende contar más con él.