Hailey Baldwin confiesa cómo le afecta que la comparen con Selena Gómez: "Me han hecho sentir menos mujer"

Justin Bieber y Hailey Baldwin decidieron estrenar el pasado lunes su propio reality show, The Biebers on Watch a través de Facebook Watch. La pareja decidió crear este canal para comunicarse con sus fans mientras se encuentran confinados en su mansión de Toronto y poder compartir algunos aspectos de su vida.

En uno de los episodios, la modelo decidió hablar de la relación que el cantante mantiene con sus séquito de fans, algo que en ocasiones le hace sentir "insegura". "No es fácil cuando las personas tienen admiradores que son realmente apasionados y quieren expresar su opinión, y muchas veces son muchos niños y jóvenes que nunca entenderían la verdad detrás de una relación porque son tan jóvenes que no lo han experimentado todavía", empezó explicando.

Además, Hailey quiso responder a todos los seguidores que le escriben para decirle que Selena Gómez seguirá siendo el verdadero amor del artista. "Creo que cuando alguien tiene tanto que decir, o se esfuerza tanto por hacer que otros se sientan peor, es porque en el fondo lo está pasando mal. Me ayuda recordar que esas personas probablemente estén lidiando con sus propios problemas", comentó.

Unas comparaciones que le hacen sentir incómoda y menos mujer. "No es nada sencillo, la verdad. Justin sabe que a mí me resulta muy duro por las cosas que dice la gente y la forma en que siempre se hacen comparaciones... En ese sentido, me han hecho sentir menos mujer", confesó.