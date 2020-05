Rodri Fuertes, de 'GH 17', denuncia el acoso que lleva sufriendo desde hace tres años por redes sociales

Rodri Fuertes ha roto su silencio para sincerarse con sus seguidores sobre el infierno que lleva viviendo desde hace tres años. El joven confesó que no está viviendo su mejor momento por culpa de un individuo que se se crea cuentas falsas para sacar información a su entorno.

"Llevo tres años aguantando que una persona se cree cuentas (más de 450) para escribir a todo mi entorno laboral y personal con el único fin de difamar y perjudicarme", comenzó explicando.

Una situación que denunció pero que no ha servido para parar el acoso. "Escribe cada día a representantes, amigos, conocidos, empresas con las que trabajo o personas con las que me relaciona sentimentalmente (aunque tengan pareja). Afortunadamente no lo consigue, porque es evidente lo que pretende y la obsesión con la que actúa", explicó.

"Me parece increíble que, a pesar de tener identificada a esa persona e interpuestas las pertinentes denuncias, este acoso continúe y ahora vaya un paso más allá y escriba a las personas que empiezan a seguirme para intentar convencerles de que no lo hagan", comentó el madrileño.

El ex de Bea Retamal quiso aprovechar la influencia que tiene en las redes sociales para contar la situación por la que atraviesa y poder poner fin al acoso por redes sociales. "Solo quería compartirlo con vosotros porque creo que es algo que debería poder solucionarse desde la propia red social o desde otros medios, pero no se puede permitir el acoso a nadie bajo ningún concepto".