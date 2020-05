Susana Molina reconoce que fue infiel antes de 'La isla de las tentaciones': "Me arrepiento mucho"

Susana Molina se ha convertido en uno de los rostros más populares de Mediaset tras su paso por La isla de las tentaciones. Por ello, la influencer cuenta con su propio canal de Mtmad, Contigo sí, donde comparte contenido para tratar algunas cuestiones sobre su vida y poner al día a sus seguidores a lo largo de la cuarentena.

De este modo, la expareja de Gonzalo Montoya ha compartido un nuevo vídeo en la plataforma para desmentir algunas "impresiones" que sus fans tienen de ella y para resolver dudas como "si volvería a participar en un reality", "si tiene planes de boda", si pertenece a "una familia adinerada" o "si ha sido infiel" alguna vez.

La murciana reflexiona en su vídeo sobre "el sufrimiento por amor", ya que vivió una época en la que lo pasó "bastante mal". A raíz de esta declaración, reconoce que fue infiel a uno de sus exnovios antes de conocer a Gonzalo Montoya, a quien conoció en GH 14, edición en la que se hizo con el maletín.

"Me arrepiento mucho. No compensó lo mal que me sentía después", se sincera, antes de recordar al sevillano, con quien compartió seis años de relación antes de poner fin a su amor en República Dominicana: "Es evidente que he estado muy enamorada de él. Cuando he dejado de estarlo he dejado la relación. Fue una etapa de mi vida muy bonita y feliz, de los años más felices de mi vida".

En cuanto al resto de preguntas, Molina dice que "no volvería a ningún reality",ya que ha "cerrado un ciclo". Por otro lado, asegura que "sería mamá antes que casarse" y que no procede de una familia privilegiada, ya que ha trabajado desde muy joven y sus seguidores "lo saben".