ACPV crida a defendre l'autogovern: "Ja és hora de plantar cara a les discriminacions del Govern espanyol"

En un comunicat, l'entitat ha explicat que quan es va decretar l'estat d'alarma per la pandèmia de la Covid-19 van decidir deixar en un segon pla el seu programa reivindicatiu davant aquesta situació extraordinària "per compromís cívic, respecte a les persones afectades i sentit de responsabilitat".

"Hem mantingut aquesta actitud de respecte i responsabilitat durant setmanes, malgrat el trist espectacle que han donat alguns representants polítics amb intents, per part d'uns, de traure rèdit polític de la desgràcia i, per part d'uns altres, amb una gestió de la pandèmia que té com a mínim molts aspectes qüestionables", ha assenyalat ACPV.

Ha recordat que ja va advertir de la "més que discutible recentralització i de la suspensió, en bona part i de fet, de l'estat de les autonomies, al·ludint a una alerta sanitària que ara sabem que podria haver-se gestionat millor des de la proximitat".

Segons l'organització, van callar aleshores però "ha arribat un punt" en el qual no poden fer-ho: "No podem assistir en silenci a l'enèsima decisió del Govern espanyol que atempta contra la capacitat de decisió de les institucions ni a una preocupant deriva recentralitzadora i regressiva".

"Hem patit una suspensió efectiva de bona part del govern autonòmic amb la coartada d'un estat d'alarma que ha anat acompanyat d'una impúdica exhibició de patrulles de l'exèrcit en els nostres carrers", han incidit les mateixes fonts, i en els últims dies "a una decisió no suficientment explicada que ignora l'autoritat del Consell".

Lamenta ACPV l'"actitud tèbia i poc ferma" de l'Executiu valencià i dels partits que ho sustenten "més enllà d'algunes intervencions en les xarxes socials i comentaris dispersos".

Per açò, ha volgut llançar un missatge públic de "preocupació i denúncia", des de la responsabilitat però mostrant la seua "preocupació". "Demanem públicament una resposta cívica en favor de l'autogovern i dels drets del poble valencià. Cal deixar de criticar retòricament les discriminacions i cal fer-ho amb lideratge. Perquè ens juguem moltes coses, massa", ha conclòs.