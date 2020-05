Coronavirus.- El PSOE lamenta la vuelta a la actividad del servicio de ayuda a domicilio sin "previsión"

Según ha señalado el PSOE en una nota de prensa, en el Ayuntamiento han faltado "medidas a seguir para garantizar la seguridad de los usuarios, familiares y trabajadores en las diferentes fases de desescalada a la que nos enfrentamos".

La edil del PSOE ha apuntado que el servicio se tiene que normalizar pero "con un criterio claro y unas medidas muy concretas puesto que se trabaja con un sector muy vulnerable".

Gutiérrez no ha criticado que desde el Ayuntamiento se prepare una planificación "de la vuelta a la normalidad, que es más que necesaria, pero debe hacerse de forma escalonada, y no informando con tan poca antelación a la plantilla, ni tener confirmado si la capital pasaba a la fase 1, como finalmente no ha sido".

Para la concejal del PSOE, "estamos ante la improvisación por parte del Ayuntamiento que ha dado la orden de incorporar la totalidad de los servicios de la ayuda a domicilio, pero sin prever una desescalada para que los usuarios, familiares y trabajadores de la ayuda a domicilio tengan garantizada la seguridad".

Al respecto, al igual que han denunciado los sindicatos, la edil ha detallado que "se debería haber hecho un estudio previo antes de la activación del servicio, puesto que seguramente la situación de los usuarios habrá cambiado en estos dos meses".