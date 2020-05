El Ayuntamiento seleccionará 19 personas de planes de empleo para la Campaña de la Renta

Se realizará vía telefónica a través del plan 'Le Llamamos' y forma parte de una acción puesta en marcha junto a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, cuyo protocolo de colaboración ha sido también aprobado en este día por la Junta de Gobierno.

Esta, por su parte, impartirá un curso para el personal municipal y facilitará el apoyo técnico necesario para la correcta prestación del servicio durante toda la campaña 2019.

Se trata, en definitiva, de una asistencia consolidada en cuanto a la gran acogida por parte de la ciudadanía que, hasta ahora, se venía realizando de forma presencial en centros distribuidos por los distintos barrios de la ciudad.

PÉRDIDA DE SUBVENCIONES

Por otro lado, se ha declarado la pérdida del derecho total de cobro de la subvención concedida para la atención de animales abandonados a dos personas que no presentaron la documentación acreditativa pertinente.

A este respecto, se comprobó una vez recibida la documentación justificativa para proceder al pago de las ayudas y, por tanto, no se les puede dotar de la cuantía correspondiente, en concreto, 225 euros y 2.250 euros.

Estas ayudas se corresponden con las destinadas a entidades sin ánimo de lucro y personas físicas cuidadoras de colonias legalmente registradas en el Ayuntamiento que desarrollen programas de interés en materia de atención a los animales abandonados para el ejercicio 2019 y fueron aprobadas en Junta de Gobierno el 15 de octubre de 2019 por un importe total de 15.000 euros.

Además, se ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por la empresa Larus Control S.L.N.E. frente a la resolución de fecha 18 de marzo de 2020 por la que se adjudicó el contrato para el control de los dormideros de estornino pinto a la empresa Locus Avis.

La Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Movilidad aprobó, el 28 de noviembre de 2019, la propuesta formulada para la contratación de este servicio por el plazo de una temporada contractual de 1 de octubre a 31 de marzo, pudiendo ser prorrogado por dos temporadas contractuales más, y un valor estimado de 41745 euros (IVA incluido).

Se excluyó a Larus Control del procedimiento en la fase de valoración por tratarse de una oferta anormalmente baja. Representaba una baja del 35,40 por ciento (4.071 euros) respecto al presupuesto base de licitación de 11.500 euros (todas las cantidades mencionadas sin IVA).

Según el Ayuntamiento, ese dato es determinante a la hora de tachar la oferta de temeraria e inviable y, sumado a la ausencia de otros elementos que doten de consistencia a la oferta, no ofrece elementos para creer que podrá ser llevada a cabo sin riesgo para el interés municipal.

La empresa presentó el escrito de justificación el 31 de enero de 2020, manteniéndose su exclusión del procedimiento por no quedar precisadas ninguna de las condiciones legalmente establecidas.

El 20 de abril de 2020 presentó recurso de reposición y recalcó que su oferta era la económicamente más ventajosa. No obstante, el Ayuntamiento ha considerado que la exclusión de la oferta se debe a que la documentación aportada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos. El informe del juicio de viabilidad concluye que la oferta no puede ser cumplida.