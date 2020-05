El gobierno local (PSOE-Cs) renuncia a tener presupuesto para este año y mira ya al de 2021

La concejala de Economía y Hacienda, María Orozco, ha señalado en rueda de prensa que el nuevo presupuesto para este año estaba "prácticamente perfilado" pero "el estado de alarma ha cambiado sustancialmente las líneas de actuación que teníamos diseñadas para 2020".

"Hemos decidido seguir con el presupuesto prorrogado de 2017 haciendo los ajustes necesarios para dotar de la financiación necesaria las tres áreas de actuación principales, que vamos a darle prioridad este año" como son Asuntos Sociales, Promoción Económica y Empleo.

En este sentido, ha incidido en que el procedimiento de modificación presupuestaria es "mucho más ágil que presentar un presupuesto nuevo al Ministerio de Hacienda", por lo que se continuará con el de 2017 aunque "muy modificado".

A partir de ahora, el gobierno local se acoge a los plazos que establece el texto refundido de la ley de Régimen Local por lo que una vez que sea liquidado el presupuesto del año pasado, se iniciará el procedimiento para que en "octubre, lo más tardar en noviembre tener un presupuesto para 2021".

Orozco ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento de Jaén es "el más endeudado de España", con una deuda que supera los 600 millones de euros y sometido a planes de ajuste desde 2012. Con esta realidad, se está haciendo "todo lo posible para ayudar dentro de nuestras comtencias" a hacer frente a la pandemia en la ciudad, a pesar de que el margen del Consistorio para tomar medidas de carácter económico es "muy reducido" y se necesita autorización previa del Ministerio de Hacienda.

En este sentido, "se ha mantenido y reforzado el pago a proveedores, intentando inyectar liquidez a pymes y autónomos", lo que ha supuesto un desembolso en dos meses de 3,5 millones de euros y se han ampliado los plazos del pago en voluntaria de tributos y tasas municipales. Además, se ha anulado el padrón contributivo de veladores, terrazas y mercadillos.

Por otro lado, la concejala ha incidido en que el alcalde, Julio Millán (PSOE), ya se ha remitido una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solicitando la aprobación de un fondo excepcional de pago a proveedores y que "nos autoricen a incumplir las medidas que propuso el PP en su momento en el plan de ajuste", y entre las que se incluye la subida del IBI.

En lo que respecta a la Junta de Andalucía, se va a solicitar que "excepcionalmente incluya en los criterios de cálculo de la Patrica, unos criterios solidarios y no sólo poblacionales" para así poder aumentar los 5,5 millones que recibe el Ayuntamiento y así hacer frente a la crisis social y económica de la pandemia.

Se trata, según Orozo, de "medidas efectivas", al tiempo que ha destacado que se está preparando otro millón y medio de euros para pagar en este mes facturas a pymes y autónomos, todo "manteniendo e incluso reforzando" los servicios públicos que se prestan desde el Ayuntamiento.

En esta línea, ha subrayado el esfuerzo que se está realizado puesto que la recaudación está paralizada y hay casi 18 millones de euros que "si todo sale bien no vamos a recaudar antes del 31 de julio". En este punto, la concejala ha indicado que "si hay que aplazar la recaudación voluntaria, se volverá a hacer" para facilitar el pago a la ciudadanía.

En lo que respecta al pago de nóminas de los empleados municipales, la concejala ha señalado que el adelanto de la PIE permite tener garantizado su pago, incluida la extra de verano.

Respecto a las medidas propuestas por el PP el 13 de marzo, la concejala ha señalado que en su mayoría "no eran realizables por el Ayuntamiento sin la autorización del Ministerio de Hacienda" y además "no respondían a criterios objetivos". Sobre el IBI, ha apuntado que al ser un impuesto que se devenga anualmente "no podemos modificarlo, no podemos bonificarlo y no podemos anularlo".

En alusión directa al PP como principal partido de la oposición en el Ayuntamiento, Orozco ha criticado "la deslealtad con la que están actuando, la indecente agitación que están promoviendo, la ausencia de toda ética al utilizar el miedo del ciudadano al futuro económico que se avecina, no tiene parangón en la historia política de esta ciudad".