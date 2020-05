AMP.-Coronavirus.- Barceló diu que Illa no va autoritzar el pas de tota la Comunitat per temor a una mobilitat excessiva

Barceló ha assenyalat en roda de premsa que demà es reunirà amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per a traslladar-li els resultats de les reunions que s'estan mantenint tècnics de les dos administracions per a decidir si es demana el pas de desescalada per a aquests departaments dilluns que ve, però ha recalcat: "No vaig a fer cap especulació ni generar cap expectativa".

En qualsevol cas, ha comentat que en la reunió que va mantindre ahir amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va ser "positiva i aclaridora" perquè l'Executiu els va informar que el veto al fet que passara tota la Comunitat Valenciana va ser pel criteri de la mobilitat i densitat poblacional però que "mai es va posar en dubte" el sistema de salut valencià, ni en l'entrevista d'ahir ni en la de la passada setmana.

No obstant açò, la consellera va traslladar a Illa que la Generalitat està "preparada" per a controlar aquests moviments perquè disposa d'un sistema de vigilància "referent" a Espanya de comunicació entre Salut Pública i Atenció Primària que estava ja implantat amb anterioritat a aquesta crisi per a controlar altres epidèmies. "Si el que li preocupa és la mobilitat, tenim un sistema molt robust i eficaç que permet davant un xicotet brot posar de seguida tots els curtcircuits", ha insistit.

Així, li va explicar amb "detall" eixe sistema en aquesta entrevista que va ser molt "fluïda" perquè "es va baixar a la realitat de la Comunitat Valenciana" per a poder interpretar les "fredes dades" sobre el paper tenint en compte la pròpia idiosincràsia de la regió i que demostren que "estem preparats per a passar".

De fet, li va aclarir que des que es va autoritzar la volta al treball en determinats sectors "no s'ha detectat cap índex cridaner que permetera pensar que la mobilitat és una dada rellevant" en aquests departaments que han quedat en la fase zero.

Així mateix, ha confirmat que demanaran "en el seu moment" la mobilitat interprovincial perquè hi ha moltes persones que treballen en poblacions d'una altra província o tenen allí la seua segona residència.

MALESTAR PER LA MANCA DE CONCRECIÓ

Barceló ha admès que en la reunió amb el ministre li va traslladar "el seu malestar" per no haver tingut coneixement dels criteris utilitzats per a autoritzar només el pas de 10 departaments. Per açò, li va demanar que amb cada canvi es coneguen els criteris amb antelació. Illa es va comprometre a açò perquè "no es repetisca aquesta situació", segons la consellera, que ha insistit que els agradaria comptar amb l'informe per escrit del Ministeri.

En qualsevol cas, preguntada per si s'ha donat un tracte de favor amb altres autonomies, com el País Basc, ha replicat: "he de mirar cap a davant. Estem en l'1 i ens queden dos més. No està tot fet, ens preocupem que la Comunitat transite amb total seguretat i per a açò el criteri ha de ser tècnic perquè la prioritat és la salut per damunt de qualsevol altra".

En eixe sentit, ha insistit que la Generalitat segueix "defenent que amb les dades que va sol·licitar el Ministeri" la Comunitat Valenciana "compleix tots els requisits perquè haguérem passat" perquè "una mobilitat excessiva era un criteri que no es contemplava".

Així mateix, ha descartat que l'índex del contagi fora un dels motius que va tindre en compte Madrid per a no autoritzar el pas de tota la Comunitat Valenciana perquè es tracta d'un indicador "totalment variable". Així, en el Consell Interterritorial del divendres estava en el 0,66, molt per sota de la mitjana espanyola.