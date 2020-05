L'ERO de Ford s'obri a tota la factoria per a augmentar voluntaris i sindicats demanen evitar "eixides traumàtiques"

VALÈNCIA, 12 (VALÈNCIA)

L'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) previst inicialment per a 410 empleats de Ford Almussafes s'obrirà a tota la factoria, la qual cosa permetrà que es presenten més voluntaris, sempre que s'aconseguisca un acord sobre certs punts, com que el personal que s'oferisca siga del mateix perfil tècnic o taula que l'excedent.

Igualment, l'empresa ha traslladat als representants dels treballadors que està en disposició que "el cent per cent dels llocs de treball de la nova planta de bateries siga personal Ford", encara que no ha quantificat el nombre d'afectats en el qual minoraria l'ERO. Les parts s'han tornat a citar per a una pròxima reunió aquesta setmana, previsiblement el dijous 14 de maig, on estarà sobre la taula un Pla de Baixes Incentivades, segons han informat fonts sindicals.

El president del Comité d'empresa i portaveu d'UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel, ha assenyalat a Europa Press, que la seua prioritat és que no es produïsquen "eixides traumàtiques", per la qual cosa ha considerat que obrir l'ERO a tota la factoria i que tot el nou personal de bateries siga Ford -una mesura que, segons els seus càlculs, podria minorar l'ERO en unes 70 persones- és "un bon punt de partida" per a la negociació.

No obstant açò, ha advertit que "pareix que l'empresa té pressa" en aquest procés -les primeres eixides serien al juny i una segona tanda al setembre- i "les presses no són bones conselleres".

Des d'UGT detallen que en la reunió mantinguda aquest dimarts, "l'empresa ha redundat en els arguments pels quals plantejava l'ERO abans de la crisi del Covid-19, i que continuen sent la fi de llançament del Kuga i la baixada de producció".

Aquest sindicat advoca per aconseguir unes condicions com les de l'anterior ERO firmat l'any 2010 en solitari per UGT, una cosa que l'automobilística qüestiona "argumentant que ha passat molt de temps i la situació és diferent perquè les lleis també han canviat", sempre segons aquesta font.

Per a UGT, "no són arguments vàlids els esgrimits per la direcció i, tant les condicions econòmiques, com les garanties d'un Pla de Baixes Incentivades que es base en la voluntarietat han d'estar basades en l'últim acord subscrit per UGT", insisteixen.

"Esperem que l'empresa no es deixe portar per la temptació d'aplicar una o una altra llei. En Ford des de fa 20 anys sempre hem solucionat els conflictes aconseguint acords, eixa és la política sindical d'UGT", recalquen.

BAIXES INCENTIVADES, PREJUBILACIONS I RECONTRATACIONS

Per la seua banda, CCOO emplaça a veure la proposta final per a veure si pot estar en ella o no. "Tenim ànim de negociar i acordar però va a dependre de com quede la negociació. Aquest ERO d'extinció ha de passar per baixes incentivades, prejubilacions i recontratacions per a intentar que no se'n vaja ningú i, si no és possible, el menor nombre i en les millors condicions".

Des d'STM Intersindical posen en relleu que "la voluntat d'acord es demostra amb fets". Per açò, insten l'empresa al fet que presente una oferta que "evite situacions conflictives que ningú desitja". "En definitiva, si l'empresa vol l'acord, l'oferta ha de ser generosa i respectuosa amb la plantilla que tants èxits li està donant a Ford València. De no ser així, el conflicte estaria servit", avisen.

CGT ha destacat també la decisió que tot el personal de la nova planta de bateries siga de Ford. "No tindria sentit haver-ho fet d'una altra manera, obrir una nova planta amb contractes", ha apuntat a Europa Press un portaveu d'aquest sindicat. Insisteix que les eixides han de ser voluntàries i assevera, a més, que el nombre de 410 persones que planteja l'empresa és "excessiu i no s'ajusta a la nova realitat", tenint en compte que la factoria ha parat producció durant quasi dos mesos -del 16 de març al 4 de maig- a causa de la pandèmia de Covid-19".