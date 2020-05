La Universidad de Navarra destinará 2 millones más a becas y establece un protocolo con acceso a PCR

(c) Manuel Castells

En concreto, el centro académico ha decidido reforzar su programa de ayudas y va a destinar 2 millones de euros más para estudiantes de grado y de máster, cuyas familias atraviesen dificultades económicas debido a la crisis del coronavirus.

De este modo, el presupuesto global destinado a becas para el próximo curso ascenderá a 6,5 millones de euros, incluidos otros programas como Becas Alumni. El objetivo es que se beneficien alrededor de 3.000 alumnos, mil más que este año.

"La Universidad pretende realizar un esfuerzo especial y se propone también solicitar ayuda a antiguos alumnos, empresas, instituciones y donantes particulares que quieran contribuir a formar una nueva generación de profesionales, capaces de afrontar los desafíos futuros", ha destacado el rector, Alfonso Sánchez-Tabernero.

Este incremento de las ayudas al estudio es uno de tres ejes del plan denominado 'Prepara2', diseñado para afrontar el próximo curso académico y hacer frente a la crisis generada por la pandemia. "Estamos preparados para seguir poniendo nuestro trabajo, nuestro conocimiento y nuestra investigación al servicio de la sociedad, ahora más que nunca, necesitada de solidaridad. Para garantizar que ningún alumno que quiera estudiar en la Universidad de Navarra se quede sin poder hacerlo; impartir una docencia innovadora; y convertir nuestros campus en lugares seguros para empleados, estudiantes y visitantes", ha remarcado.

El rector de la Universidad de Navarra se ha dirigido este martes a todos los empleados del centro académico durante una sesión online y ha explicado las medidas que la entidad tiene previstas para estos próximos meses y para el curso 2020-21.

Además de las ayudas económicas, se sigue abogando por "una docencia personalizada y el cuidado de la salud de toda la comunidad universitaria", ha explicado la universidad en un comunicado.

En este sentido, Sánchez-Tabernero ha destacado que "en la Universidad de Navarra nos preparamos para vivir un mundo nuevo". "A primera vista, sobreviene un sentimiento de incertidumbre y temor. Sin embargo, la crisis sanitaria del Covid-19 ha subrayado lo que siempre hemos enseñado y aprendido: que la ciencia está al servicio de la vida, que somos vulnerables y necesitamos del cuidado del otro, que construir un mundo más humano y solidario es la opción más hermosa e inteligente. Nuestra docencia tiene esa finalidad formativa y la crisis no ha hecho más que reforzarla", ha indicado.

Según ha señalado, "la Universidad sigue apostando por la presencialidad, la relación entre profesores y alumnos de diferentes países y la convivencia". Al respecto, el rector ha precisado que el centro está trabajando con un objetivo claro: "el comienzo de las clases de forma presencial el próximo 1 de septiembre, siempre que lo permitan las autoridades y aplicando todos los protocolos sanitarios".

No obstante, la institución no descarta la docencia online en caso de que fuera necesario, si hay estudiantes que no pueden asistir a clase temporalmente o si hubiera que volver a cerrar las aulas.

"En todos los escenarios posibles hay una condición invariable: los profesores impartirán una docencia de calidad, de cada profesor a cada alumno, de manera que no se vea deteriorado su rendimiento académico", ha asegurado.

De cara al curso que viene, el servicio de Calidad e Innovación "continúa trabajando para diseñar nuevas metodologías docentes que estimulen el aprendizaje-servicio y el trabajo intelectual y colaborativo, incorporando todo lo que, de forma acelerada, se ha aprendido durante los meses de marzo, abril y mayo".

"La actividad de la Universidad de Navarra no se ha parado con el confinamiento. Después de casi dos meses de docencia online se han impartido 1.889 asignaturas de forma no presencial, 24.640 horas lectivas, y se están realizando 68.742 exámenes de modo no presencial. Los alumnos han recibido 1.000 sesiones online al día, han participado en 29.258 foros de discusión, han generado 3,5 millones de archivos y han presentado un total de 1.379 trabajos fin de grado y de máster", han señalado desde el centro académico.

Para el rector, "son datos que hablan de una intensa actividad en la red y también del carácter extraordinario de nuestros alumnos". "En estos días han entendido que ahora les toca a ellos liderar su proceso de aprendizaje y han comprendido que no podemos controlar todas las variables", ha remarcado.

Precisamente a los alumnos de último curso ha querido Sánchez-Tabernero referirse de un modo especial: "Muchos de vosotros volveréis a la Universidad para cursar un máster. Al mismo tiempo nos gustaría que todos pudierais celebrar la graduación que soñáis, en cuanto sea posible. Queremos acompañaros y ayudaros en estos momentos que para vosotros son muy complicados, por las dificultades para encontrar el primer empleo", ha agregado. Además, en las facultades se han constituido grupos de apoyo para atender las necesidades de los estudiantes.

PCR PARA EMPLEADOS Y ALUMNOS

Por otro lado, el plan Prepara2 muestra especial atención al cuidado de la salud. Entre otras medidas, incluye que los estudiantes y los empleados de la Universidad de Navarra, "siempre que las autoridades sanitarias lo permitan", puedan hacerse la prueba PCR.

Se ha establecido un protocolo sanitario en caso de detectar síntomas de COVID-19 y los estudiantes recibirán información específica sobre cobertura sanitaria. Está prevista la puesta en marcha de una oficina médica virtual para atender las consultas de los alumnos.

Además, se han implantado una serie de medidas de prevención e higiene en todos los espacios del campus que incluyen, entre otras: promover el distanciamiento interpersonal o social, controlando aforos y flexibilizando los horarios para evitar aglomeraciones en aulas, comedores y otros espacios comunes; el uso generalizado de mascarilla y alcogel; y se han empezado a colocar mamparas protectoras en distintos puestos de trabajo, comenzando por los que requieren un contacto directo con el público.